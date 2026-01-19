5 сортов раннего перца для огорода: крупные, сочные и урожайные

Ранний перец всегда выбирают за быстрый результат. После зимы так хочется поскорее насладиться сочными плодами!

Ранний перец должен быстро стартовать, стабильно завязывать плоды и давать урожай еще до пиковой жары, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sprytnetriki. Именно поэтому вопрос сорта здесь решает очень много. Есть проверенные разновидности, которые дают большие, толстостенные плоды.

Какие ранние сорта перца стоит выбрать?

Атлант – один из самых надежных ранних сортов с большими вытянутыми плодами. Стенки толстые, мякоть сочная, вкус сладкий даже в технической спелости. Хорошо переносит перепады температур и подходит для первых сборов.

Без перца на огороде не обойтись / Фото Unsplash

Богатырь отличается мясистостью и стабильным размером плодов. Перец кубовидный, тяжелый, с плотной структурой. Дает ровный урожай и не мельчает даже в конце сезона.

Калифорнийское чудо – сорт для тех, кто ценит классический вид и толстые стенки. Плоды крупные, сочные, хорошо держат форму после сбора. Подходит для салатов и фаршировки уже в начале лета.

"Толстяк" оправдывает название. Плоды короткие, но массивные, с выраженной сладостью. Сорт быстро входит в плодоношение и хорошо реагирует на минимальный уход.

Фламинго – ранний перец с крупными, гладкими плодами и нежной мякотью. Быстро завязывает, дружно созревает и подходит для тех, кто хочет первый урожай без задержек.

Как правильно хранить семена?

Семена перца хранят в сухом, темном месте при стабильной температуре, пишет Asi. Лучше всего – в бумажных пакетах или тканевых мешочках, а не в полиэтилене, где накапливается влага.

Перед хранением семена должны быть хорошо высушены. Даже качественный сорт потеряет всхожесть, если хранился неправильно. Именно эти мелочи определяют, каким будет старт сезона и оправдает ли перец ожидания.

