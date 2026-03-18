Идеальное апрельское удобрение для лука: его используют из года в год
- Лук нуждается в подкормке азотом, калием и фосфором для лучшего роста и устойчивости к болезням.
- Рекомендуется использовать как минеральные удобрения (калийная соль, аммиачная селитра) так и органические (например, зола, растворенный в воде) в середине-конце апреля.
В теплых регионах Украины лук начинают высаживать уже в апреле, в более прохладных – на месяц позже. Посадить овощи довольно просто, но для того, чтобы получить огромный урожай, нужно подкормить их лучшими удобрениями.
Именно от ухода за луком в первые месяцы после посадки зависит, какими будут размеры луковиц и весь урожай, пишет "Агроцентр".
Какое удобрение является лучшим для лука?
Лук считается неприхотливой культурой, но это не значит, что после высадки о нем надо забыть. Своевременная подкормка существенно повлияет на урожай и сделает его более щедрым.
Особенно важными подкормки станут для тех огородников, которые сомневаются в качестве посадочного материала или плодородия почвы. Лук всегда хорошо реагирует на удобрения, даже если не требует их слишком часто.
Весной ключевую роль играют различные виды питательных веществ:
- азот способствует активному росту и развитию зелени
- калий помогает растению лучше переносить перепады температур
- фосфор поддерживает лук в случае воздействия возбудителей болезней.
Лучшим периодом для внесения удобрений считается середина и конец апреля, когда уже устанавливается стабильная и теплая погода. Именно в это время растения готовы активно усваивать питательные вещества.
В апреле лук необходимо подкормить / Фото Pexels
Опытные огородники советуют всегда выбирать минеральные удобрения, поскольку в них содержится концентрированное количество полезных элементов. Для подкормки используют калийную соль, аммиачную селитру, нитрофоску или карбамид.
Подойдут также органические удобрения, хотя и их действие может быть мягче и потребует больше времени. Дачники присыпают грядки золой, а потом настоем помета, разведенным в соотношении 1:20. Такая правильная подкормка весной поможет луку лучше развиваться и заложит основу для хорошего урожая.
Подкармливать грядки золой надо правильно. "Окна" пишут, что на один квадратный метр нужно 500 граммов золы, которую рассыпают просто по грядке. В другом случае можно сделать настойку из золы. Для этого 300 граммов золы заливают 10 литрами кипятка. После 3 дней настаивания ею можно поливать грядки.
Частые вопросы
Какие удобрения рекомендуется использовать для подкормки лука весной?
Какие питательные вещества являются ключевыми для роста лука?
Когда лучше всего вносить удобрения для лука?
