Идеальное апрельское удобрение для лука: его используют из года в год

В теплых регионах Украины лук начинают высаживать уже в апреле, в более прохладных – на месяц позже. Посадить овощи довольно просто, но для того, чтобы получить огромный урожай, нужно подкормить их лучшими удобрениями.

Именно от ухода за луком в первые месяцы после посадки зависит, какими будут размеры луковиц и весь урожай, пишет "Агроцентр".

Какое удобрение является лучшим для лука?

Лук считается неприхотливой культурой, но это не значит, что после высадки о нем надо забыть. Своевременная подкормка существенно повлияет на урожай и сделает его более щедрым.

Особенно важными подкормки станут для тех огородников, которые сомневаются в качестве посадочного материала или плодородия почвы. Лук всегда хорошо реагирует на удобрения, даже если не требует их слишком часто.

Весной ключевую роль играют различные виды питательных веществ:

азот способствует активному росту и развитию зелени

способствует активному росту и развитию зелени калий помогает растению лучше переносить перепады температур

помогает растению лучше переносить перепады температур фосфор поддерживает лук в случае воздействия возбудителей болезней.

Лучшим периодом для внесения удобрений считается середина и конец апреля, когда уже устанавливается стабильная и теплая погода. Именно в это время растения готовы активно усваивать питательные вещества.



В апреле лук необходимо подкормить

Опытные огородники советуют всегда выбирать минеральные удобрения, поскольку в них содержится концентрированное количество полезных элементов. Для подкормки используют калийную соль, аммиачную селитру, нитрофоску или карбамид.

Подойдут также органические удобрения, хотя и их действие может быть мягче и потребует больше времени. Дачники присыпают грядки золой, а потом настоем помета, разведенным в соотношении 1:20. Такая правильная подкормка весной поможет луку лучше развиваться и заложит основу для хорошего урожая.

Подкармливать грядки золой надо правильно. "Окна" пишут, что на один квадратный метр нужно 500 граммов золы, которую рассыпают просто по грядке. В другом случае можно сделать настойку из золы. Для этого 300 граммов золы заливают 10 литрами кипятка. После 3 дней настаивания ею можно поливать грядки.

