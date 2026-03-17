Посадите во дворе вместо туи: это одна из самых красивых живых изгородей

Садоводы любят украшать сад цветами и деревьями. Довольно часто во дворе сажают туи, однако вместо них можно высадить красивую живую изгородь, которая не требует особого ухода, а выглядит великолепно.

Туи достаточно функциональные растения, однако некоторые дачники хотят добавить больше яркости участку, пишет WP Kobieta. Живая изгородь хорошо разрастается, но кроме приватности выполняет еще и декоративную функцию.

Читайте также Липа возле дома – к счастью или беде: что об этом говорят народные приметы

Какое растение стоит посадить на участке?

Для двора идеально подойдет ползучее растение – Лиана трубчатая (кампсис). Она еще не очень распространена в наших садах, но уже начинает набирать популярность. Характерные трубчатые цветы добавляют кустам особой красоты. Это растение способно стать отличным решением для садоводов, поскольку не сложное в уходе.

Трубчатая лиана может похвастаться насыщенными цветами цветов на любой вкус – от красного до оранжевого и желтого.

Лучше всего растение растет в солнечных местах, хотя может процветать и в полутени. Живая изгородь предпочитает плодородную, богатую гумусом почву, однако хорошо растет в обычной садовой почве или глине. Это растение советуют начинающим садоводам.



Кампсис очень красиво выглядит / Фото Pinterest

Самым большим преимуществом ползучего растения является его быстрый рост. При благоприятных условиях оно может вырасти на несколько метров за сезон, поэтому идеально подходит для посадки над заборами, перголами или беседками. Следует только помнить, что динамичный рост растения требует регулярной обрезки.

Растение может вполне стать выгодной альтернативой туи, поскольку так же украсит стену густой зеленью и довершит двор яркими цветами, которые привлекают полезных насекомых. В отличие от многих хвойных растений, живая изгородь прекрасно растет в городской среде.

Что еще посадить на участке?

Весной (желательно в апреле) на участке можно высадить магнолию, пишет House&Garden. Магнолии любят слабокислые, плодородные почвы и солнечные участки, защищенные от ветра. Во время высадки важно не повредить нежные корни и разместить растение на той глубине, на которой оно росло в горшке." Аромат небес" – самый популярный сорт с душистыми цветами тюльпановидной формы хорошо подходит для средних и больших садов.

Что еще стоит прочитать о растениях?