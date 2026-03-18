Эти комнатные растения стали безумно популярными за последнее время: эксперт назвал главные предпочтения

Последние годы интерес к комнатным растениям заметно возрастает. Растения в доме помогают создать ощущение уюта, добавляют пространству "живой энергии" и даже хорошо влияют на эмоциональное состояние.

Профессиональный цветовод Петр Лемонов уже более 20 лет работает с растениями и знает об их уходе практически все. Он помогает ухаживать за зелеными насаждениями в офисах, кафе и ресторанах, а также делится советами по выращиванию комнатных растений в соцсетях.

Эксклюзивно для 24 Канала эксперт рассказал, какие комнатные растения сейчас стали особенно популярными и почему их так часто выбирают для дома.

Какие комнатные растения стали безумно популярными?

Цветовод рассказал, что за последние несколько лет интерес к комнатным растениям действительно значительно вырос. Особенно популярными стали крупные декоративно-лиственные тропические растения, которые могут стать ярким акцентом в интерьере. Среди них – Monstera deliciosa, Strelitzia nicolai, Ficus lyrata и различные виды Philodendron.

В то же время люди часто выбирают и более неприхотливые растения, которые легко адаптируются к условиям квартиры, например Zamioculcas zamiifolia и Spathiphyllum,

– добавил эксперт.

По его словам, такие растения сочетают декоративность и относительную простоту в уходе, а также хорошо смотрятся в современных интерьерах. Кроме того, на их популярность значительно влияют социальные сети – многие растения становятся трендовыми именно благодаря фото и видео в блогах о растениях и дизайне.

Где держать дома неприхотливые растения?

Zamioculcas zamiifolia (замиокулькас) прекрасно подойдет для всех начинающих, которые только начинают выращивать дома растения, пишет Real Simple. Вазон не требует постоянного полива, с весны до осени его следует поливать отстоянной водой не чаще, чем раз в неделю. Лучше всего замиокулькас растет при непрямом солнечном свете.



Замиокулькас прекрасно дополняет интерьер / Фото Pexels

Популярное домашнее растение Spathiphyllum (спатифиллум) часто еще называют лилией мира, пишет Mirror. Лучшим местом для вазона считается восточная сторона с равномерным и мягким светом. Однако держать растение на окне не совсем правильно, поскольку прямые солнечные лучи могут повредить листья, делая его желтым, а цветы – зеленоватыми.

