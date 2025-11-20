5 товаров, которые стоит уже купить на время отключений света

Отключение света заставляет нас приобрести весомые товары, без которых нам не обойтись в блэкаут. Чтобы в доме всегда был свет, связь и минимальные условия комфорта, нужно сделать небольшой запас вещей, который выручит нас в критические моменты.

В большинстве регионов действуют длительные отключения света, пишет 24 Канал. В ДТЭК говорят, что из-за ударов не только по ТЭС, но и по сетям, от работающих станций просто невозможно доставить электроэнергию.

Сильный холод и уменьшение мощности приводят кроме почасовых, еще и к аварийным отключениям. Чтобы не нервничать во время следующих блэкаутов, советуем приобрести уже сейчас несколько товаров.

Какие товары купить на время отключения света?

Портативная зарядная станция

Это устройство для дома является универсальным. В отличие от обычного повербанка, станция имеет больший запас энергии и способна питать всю маломощную технику: телефон, ноутбук, роутер и тому подобное. В критической ситуации она обеспечивает несколько часов стабильной работы важных устройств.

Мощный повербанк

В период отключений стоит приобрести повербанк с большой емкостью и возможностью быстрой зарядки. Важно, чтобы девайс заряжал не только телефон, но и ноутбук. Благодаря ему удастся оставаться на связи длительное время.

LED-лампа на аккумуляторе

Такая лампа способна работать несколько часов без подзарядки. Особенно она станет полезной в вечернее время, особенно сейчас, когда уже после 16 часов в комнате становится заметно темно. Такая лампа является удобной и в разы безопаснее свечи.



LED-лампа является необходимой в период отключения света / Фото Pexels

Энергосберегающие лампы

Специалисты говорят, что такие лампы нужны не только на период отключений, но и для экономии электроэнергии. Экономные лампы потребляют гораздо меньше, поэтому когда свет появится, они не перегрузят сеть.

Компактный фонарик

Такой фонарик станет необходимым в каждом доме для передвижения в темноте. Стоит выбирать такой, что имеет несколько режимов освещения и долгое время работы.

Какие еще советы полезны на холодное время?