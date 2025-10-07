Уже даже первые заморозки могут стать разрушительными для многих видов растений, которые украшали наш балкон. Какие из них нужно немедленно спрятать в помещение – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Kobieta.
Интересно Универсальные удобрения: чем подкормить деревья осенью
Какие растения стоит убрать с балкона?
К растениям, особенно чувствительных к холоду, относятся герани, фуксии, клубневые бегонии, дурманы, олеандры, бугенвилии, лантаны, гибискусы, настурции, бархатцы и цитрусовые деревья в горшках. Достаточно короткого контакта с холодом, чтобы их листья начали становиться бурого цвета.
Растения нужно правильно подготовить к зиме / Фото Pixabay
Также на балконе не место однолетним травам или другим хрупким растениям.
Как подготовить растения к зиме?
Пересадите растения, когда ночная температура опустится ниже 5 градусов. Обрежьте отмершие побеги и убедитесь, что на здоровых нет вредителей, посоветовал специалист по садоводству Дэвид Хиллок в комментарии Extension.
Обрезать и пересаживать растения нужно днем, когда растения сухие, чтобы избежать проблем с влагой и грибковыми заболеваниями. Затем останется только вовремя поливать растения и ждать теплого времени, чтобы они снова радовали вас под солнцем.
Почему вянет спатифиллум?
- Спатифиллум может вянуть из-за недолива воды. Попробуйте замочить его на ночь в воде.
- Не забывайте поливать растение по крайней мере один раз в 2 недели.