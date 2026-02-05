Для этих растений пепел станет смертельным: какие культуры погибают в щелочной почве

Пепел – замечательное удобрение для многих растений. Однако есть растения, для которых он может стать фатальным.

Пепел – это универсальное и бесплатное удобрение для тех, кто имеет где жечь дрова. Он обогащает почву калием и может восстановить землю после зимнего отдыха. Однако есть некоторые растения, для которых пепел равнозначен гибели, рассказывает Obi.

Какие растения нельзя посыпать пеплом?

Определенные садовые культуры требуют особых условий и чувствуют себя комфортно только в почвах с высокой кислотностью. Среди них:

гортензии;

азалии;

рододендроны;

голубика;

черника;

щавель;

редис.

В естественной среде эти виды обычно растут там, где много торфа, хвои или мха. Использование пепла для таких растений является губительным, поскольку он резко меняет химический состав почвы, к которому они не адаптированы.

Не для всех растений пепел одинаково полезен / Фото "Самотужки"

Когда среда становится менее кислой, корни этих культур теряют способность полноценно поглощать микроэлементы. Вследствие этого растения ослабевают, перестают цвести, замедляют свое развитие и становятся уязвимыми к болезням из-за значительного снижения иммунитета.

Чем заменить золу для этих растений?

Чтобы обеспечить надлежащий уход за культурами, что любят кислую среду, стоит выбирать альтернативные методы подпитки. Отличным решением станет использование хвойного опада, верхового кислого торфа или средств на основе серы, советует Onet.

Такие компоненты позволяют мягко поддерживать необходимый уровень pH, сохраняя естественную экосистему и создавая благоприятные условия для здорового роста растений.

Какие советы пригодятся?