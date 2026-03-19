Эти растения подойдут тем, кто постоянно забывает их поливать: цветовод назвал идеальные варианты
Для тех, кто любит растения в доме, но часто забывает их полить, существуют определенные виды, не требующие чрезмерного внимания. Такие комнатные вазоны помогают украсить интерьер и при этом хорошо переносят нерегулярный уход.
Специалист по уходу за растениями с более чем 20-летним опытом Петр Лемонов знает о них практически все. Он часто делится опытом и практическими советами по выращиванию комнатных растений в своих социальных сетях. В инстаграме за цветоводом уже следят более 17 тысяч поклонников.
Эксклюзивно для 24 Канала эксперт рассказал, какие растения подойдут для дома постоянно занятым людям.
Какие растения приобрести тем, кто постоянно забывает их поливать?
По словам эксперта, людям, которые часто забывают о поливе, стоит выбирать выносливые растения, которые могут определенное время обходиться без воды. К таким относятся, в частности, Zamioculcas zamiifolia, Sansevieria, а также много суккулентов, например Crassula ovata.
Эти растения способны накапливать влагу в листьях или стеблях, поэтому лучше переносят перерывы между поливами и подходят людям с насыщенным графиком или тем, кто только начинает выращивать комнатные растения,
– отметил цветовод
Однако он добавил, что даже такие выносливые растения не стоит оставлять без воды на месяцы. Периодический полив все равно необходим, просто интервалы между ним могут быть длиннее, чем у большинства других комнатных растений.
Также для нормального роста им нужно достаточное освещение, поэтому даже неприхотливые растения лучше размещать ближе к окну или в хорошо освещенном месте.
Санвевьерию легко выращивать / Фото Pexels
Southern living пишет, что Sansevieria (сансевиерия или "тещин язык") действительно легко выращивать, поскольку растение может перенести любой уход. Растение хорошо выдерживает тень, яркое солнце, сухой воздух и минимальный полив.
Избыток воды для сансевиерии еще опаснее, чем засуха, поэтому поливать ее надо редко. И хотя растение растет медленно, однако стабильно и не требует пересадки каждый год.
Частые вопросы
Кто такой Петр Лемонов и чем он известен?
Петр Лемонов – специалист по уходу за растениями с более чем 20-летним опытом. Он известен своими советами по выращиванию комнатных растений, которыми делится в своих социальных сетях, где за ним следят более 17 тысяч поклонников.
Какие растения рекомендует Петр Лемонов для людей, которые часто забывают их поливать?
Петр Лемонов советует выбирать выносливые растения, такие как Zamioculcas zamiifolia, Sansevieria и суккуленты, например Crassula ovata, которые могут определенное время обходиться без воды.
Какие условия необходимы для нормального роста неприхотливых растений, упомянутых в статье?
Для нормального роста неприхотливым растениям требуется достаточное освещение. Их лучше размещать ближе к окну или в хорошо освещенном месте. Избыток воды также может быть опасным, поэтому поливать их следует редко.