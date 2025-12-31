Какие дрова греют лучше всего: 3 породы, которые держат тепло вдвое дольше

Когда зимой топят печь или котел, разницу между дровами чувствуют очень быстро. Одни сгорают почти мгновенно, а другие тлеют долго и держат температуру часами.

Дрова – это не просто древесина, порубленная на поленья, сообщает 24 Канал со ссылкой на Onet. Важно обращать внимание на несколько параметров – плотность, влажность и породу дерева.

Интересно Лед на лобовом стекле исчезнет мгновенно: простой прием от экс-инженера NASA

Какие породы деревьев дают тепло дольше всего и почему?

Дрова, которые точно будут гореть долго – это дуб. Его дрова плотные, тяжелые и сгорают медленно. Они дают стабильное, ровное тепло без резких вспышек.

Однако дуб не любит сырости, его следует "готовить" заранее и хранить в теплом месте.

Лучшие дрова / Фото unsplash

Еще одна порода на которую стоит обратить внимание – граб. Эти дрова горят медленно, с минимальным количеством искр. Лучше всего то, что они дают густой, длительный жар. Это один из самых экономных вариантов для отопления.

До речі, знайти дрова твердих порід, паливні брикети та пелети за найкращими цінами можна на Prom. А ще твердопаливні котли комплектуючі для печей та камінів і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Еще один вариант – бук. Они хорошо прогревают помещение и сгорают равномерно. Они быстрее разгораются, чем дуб, но держат тепло дольше, чем большинство других пород. При правильной сушке бук дает стабильный результат без резких перепадов температуры.

Какие дрова горят хуже всего?

Хуже всего горят дрова из тополя, ивы и осины – они легкие, пористые и быстро сгорают без нормального жара, пишет Quora. Не стоит использовать и хвойные породы – сосна и ель, особенно если они сырые.

В хвойных породах много смолы, которая будет накапливаться в дымоходах. Со временем тяга будет становиться хуже, или возникнет риск возгорания смолы.

Какие еще советы пригодятся?