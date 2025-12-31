Які дрова гріють найкраще: 3 породи, що тримають тепло вдвічі довше

Коли взимку палять піч або котел, різницю між дровами відчувають дуже швидко. Одні згорають майже миттєво, а інші тліють довго та тримають температуру годинами.

Дрова – це не просто деревина, порубана на поліна, повідомляє 24 Канал з посиланням на Onet. Важливо звертати увагу на кілька параметрів – щільність, вологість і породу дерева.

Які породи дерев дають тепло найдовше і чому?

Дрова, які точно будуть горіти довго – це дуб. Його дрова щільні, важкі і згорають повільно. Вони дають стабільне, рівне тепло без різких спалахів.

Проте дуб не любить сирості, його варто "готувати" заздалегідь і зберігати у теплому місці.

Найкращі дрова / Фото unsplash

Ще одна порода на яку варто звернути увагу – граб. Ці дрова горять повільно, з мінімальною кількістю іскор. Найкраще те, що вони дають густий, тривалий жар. Це один із найекономніших варіантів для опалення.

Ще один варіант – бук. Вони добре прогрівають приміщення і згорають рівномірно. Вони швидше розпалюються, ніж дуб, але тримають тепло довше, ніж більшість інших порід. За правильної сушки бук дає стабільний результат без різких перепадів температури.

Які дрова горять найгірше?

Найгірше горять дрова з тополі, верби та осики – вони легкі, пористі й швидко згорають без нормального жару, пише Quora. Не варто використовувати і хвойні породи – сосна та ялина, особливо якщо вони сирі.

У хвойних породах багато смоли, яка буде накопичуватися у димарях. З часом тяга ставатиме гіршою, або виникне ризик загоряння смоли.

Які ще поради стануть у пригоді?