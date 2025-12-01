Маленький участок больше не проблема: как разумно высадить колоновидные деревья

Колоновидные деревья созданы для маленьких участков – они растут вверх, а не вширь. Не занимают много места, дают щедрый урожай и радуют глаз – замечательный набор, которым стоит воспользоваться!

Благодаря своей стройной форме такие растения легко вписываются даже в тесный сад и добавляют ему опрятности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Birds and Blooms. Это простой способ посадить деревья там, где места совсем мало.

Как сажать колоновидные деревья?

Колоновидные деревья – это растения с очень узкой, почти вертикальной кроной, которая напоминает стройную колонну. Они растут преимущественно вверх, а не вширь. К ним относятся не только декоративные растения, но и плодовые культуры.

Самые распространенные – колоновидные яблони, груши, сливы, черешни и персики. Среди декоративных вариантов популярны туи, можжевельники, кипарисовики и некоторые виды кленов и лип.

Создание собственного сада – замечательное хобби / Фото unsplash

Такие деревья легко вписать в любой ландшафт – вдоль дорожек, у забора или как солитер на газоне. Они декоративные, удобны в уходе и не требуют много пространства, что делает их универсальным выбором для современных участков.

Чтобы посадить колоновидное дерево, выкопайте яму вдвое шире корневого кома, поместите дерево так, чтобы верхушка корневого кома была чуть выше уровня почвы, и засыпьте ее грунтом.

Во время посадки не заглубляйте место прививки – оно должно оставаться над почвой. Завершите посадку обильным поливом. Для контейнеров используйте большой горшок (по крайней мере 30 литров), почвенную смесь из садовой земли и компоста, и поставьте его на опоры для дренажа.

На каком расстоянии сажать деревья друг от друга?

Колоновидные яблони можно сажать на расстоянии от 60 до 90 сантиметров друг от друга. Этого должно быть достаточно, чтобы за ними было удобно ухаживать, пишет Tree Care Zone.

Этих же пропорций следует придерживаться и при посадке других декоративных деревьев. Если же вы сторонник перекрестного опыления, то в пределах 15 метров должно быть по крайней мере два совместимых сорта.

Советы для сада и дома