Маленька ділянка більше не проблема: як розумно висадити колоновидні дерева

Колоновидні дерева створені для маленьких ділянок – вони ростуть угору, а не вшир. Не займають багато місця, дають щедрий урожай та радують око – чудовий набір, яким варто скористатися!

Завдяки своїй стрункій формі такі рослини легко вписуються навіть у тісний сад і додають йому охайності, повідомляє 24 Канал з посиланням на Birds and Blooms. Це простий спосіб посадити дерева там, де місця зовсім мало.

Як садити колоновидні дерева?

Колоновидні дерева – це рослини з дуже вузькою, майже вертикальною кроною, яка нагадує струнку колону. Вони ростуть переважно вгору, а не вшир. До них належать не лише декоративні рослини, а й плодові культури.

Найпоширеніші – колоновидні яблуні, груші, сливи, черешні та персики. Серед декоративних варіантів популярні туї, ялівці, кипарисовики й деякі види кленів та лип.

Створення власного саду – чудове хобі / Фото unsplash

Такі дерева легко вписати у будь-який ландшафт – вздовж доріжок, біля паркану чи як солітер на газоні. Вони декоративні, зручні в догляді та не потребують багато простору, що робить їх універсальним вибором для сучасних ділянок.

Щоб посадити колоноподібне дерево, викопайте яму вдвічі ширшу за кореневу грудку, помістіть дерево так, щоб верхівка кореневої грудки була трохи вище рівня ґрунту, і засипте її ґрунтом.

Під час посадки не заглиблюйте місце щеплення – воно має залишатися над ґрунтом. Завершіть посадку рясним поливом. Для контейнерів використовуйте великий горщик (принаймні 30 літрів), ґрунтову суміш із садової землі та компосту, і поставте його на опори для дренажу.

На якій відстані садити дерева одне від одного?

Колоноподібні яблуні можна садити на відстані від 60 до 90 сантиметрів одна від одної. Цього має бути достатньо, щоб за ними було зручно доглядати, пише Tree Care Zone.

Цих самих пропорцій варто дотримуватися й при посадженні інших декоративних дерев. Якщо ж ви прихильник перехресного запилення, то в межах 15 метрів повинно бути принаймні два сумісні сорти.

