5 цветов, которые стоит посадить в мае: будут цвести до октября

Май – удачный месяц для посадки цветов в саду или на балконе. Погода уже становится стабильно теплой, поэтому растения хорошо примутся в открытом грунте или контейнерах.

Сейчас уже активно закладывается основа летнего цветения, поэтому правильно подобранные цветы, высажены в мае, способны радовать глаз до осени, пишет Gardeners World.

Садоводы назвали несколько особенно удачных вариантов, которые хорошо приживаются, быстро растут и не требуют очень сложного ухода.

Какие цветы посадить в мае?

Циннии

Эти цветы станут отличным выбором для горшков. Циннии происходят из Мексики, поэтому очень любят солнце и тепло.

Также высевать их можно просто в открытый грунт. Уже с середины лета они порадуют цветением, которое продлится до октября. Семена стоит высевать во влажную, хорошо подготовленную почву и слегка присыпать слоем компоста. Цветы себя одинаково хорошо чувствуют на клумбах или в контейнерах.



Цветы, которые можно сажать в мае / Фото Pinterest

Васильки

Однолетние полевые цветы можно вырастить даже без большого опыта. Они быстро растут и украшают сад яркими синими или фиолетовыми цветами.

Перед посевом надо немного разрыхлить землю. Васильки тоже хорошо подходят для горшков, любят солнечные места и хорошо дренированную почву. Уход за ними минимальный – лишь иногда нужно убирать отцветшие цветы, чтобы стимулировать новое цветение. Первые цветы после посадки появляются через 10 недель.



Эти цветы цветут вплоть до осени / Фото Pinterest

Подсолнухи

Высевать подсолнухи можно хоть уже в открытый грунт или даже в горшки с последующей пересадкой. Эти цветы нуждаются в солнечном месте с плодородной почвой.

Часто подсолнухам нужна опора, особенно если они вырастают высокими. Регулярный полив и подкормки помогают им расти крепкими и здоровыми. Цветение традиционно длится с конца лета и до начала осени.



Цветы, которые можно сажать в мае / Фото Pinterest

Петунии

Нежные декоративные растения высаживают в открытый грунт или подвесные корзины на балконе. Цветут эти цветы разными цветами до осени.

Петунии требуют солнечного места, защиты от сильного ветра и питательной почвы. Особенно важным является регулярный полив. Увлажнять растения нужно утром или вечером.



Эти цветы цветут до осени / Фото Pinterest

Герань

Растение считается одним из самых простых в уходе. Цветы одинаково хорошо растут в открытом грунте или в контейнерах. Лучше всего они растут на солнечных участках в хорошо дренированной почве.

Лучше всего развиваются цветы в нейтральной или слабощелочной среде. В течение лета цветы надо поливать, а также удалять отцветшие соцветия, чтобы стимулировать новое цветение.



Цветы, которые можно сажать в мае / Фото Pinterest

Также на участке можно посадить дельфиниумы, пишет Interia Kobiaeta. Садовый дельфиниум цветет с июня по август и может зацвести во второй раз в сентябре при правильном уходе. Растение хорошо переносит морозы, засуху, и требует минимального ухода, но требует солнечного места и дренированной почвы для успешного роста.

Какие еще интересные новинки стоит прочитать?

