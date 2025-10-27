Обработайте яблоню от парши осенью: может уничтожить весь урожай
- Осенний уход за яблонями включает уборку опавших листьев и обработку деревьев, чтобы предотвратить распространение парши.
- Для борьбы с паршой используют растворы медного или железного купороса, бордоскую жидкость и карбамид, обрабатывая крону, ствол и приствольный круг.
Парша является очень распространенной и вредной болезнью яблонь. Она способна испортить вид плодов и даже снизить весь урожай. Именно осенью садоводы приступают к профилактике, чтобы остановить риск инфекции.
Осенний уход предусматривает уборку и обработку деревьев, пишет 24 Канал со ссылкой на Agroweek. Нужно собрать все опавшие листья, сухие ветви и пораженные плоды. Именно в них сохраняются споры вплоть до весны.
Как избавиться от парши в яблонях?
Лучшим вариантом считается сжигание или утилизация остатков. Это поможет предотвратить повторное поражение. Далее нужно провести обработку уже после сбора урожая, когда опадут все листья. Опрыскивание в этот период является самым эффективным, потому что уничтожит возбудителя.
Часто для борьбы с паршой используют раствор медного или железного купороса. Также популярна бордоская жидкость, которую готовят из равных частей медного купороса и негашеной извести, которые растворяют в 10 литрах воды. Садоводы также хвалят средства на основе трехосновного сульфата меди – ионы меди проникают в клетки грибка и разрушают их.
Яблони нужно обрабатывать от парши / Фото Pinterest
Для усиления эффекта в раствор можно добавлять карбамид. Он усиливает действие меди, уничтожает остатки грибка и ускоряет разложение опавших листьев. Карбамид содержит большую дозу азота, который задерживает распускание почек весной, избежав заражения деревьев ранними заморозками.
Обрабатывать нужно равномерно крону, ствол и приствольный круг. Процедуру проводят в сухую и безветренную погоду, когда температура не опустилась ниже 5 градусов тепла. Будьте осторожны и не превышайте концентрацию препаратов, чтобы не вызвать ожоги коры.
Споры парши способны переноситься ветром, птицами или даже насекомыми с соседних участков. Именно поэтому весной нужно провести профилактическую обработку еще до начала цветения яблони. Такое действие защитит дерево и поможет избежать развития болезни в новом сезоне.
Чтобы яблони сохранялись до весны, надо научиться их правильно срывать, пишет Homes and gardens. Плоды с нижних и внешних ветвей вызревают раньше, поэтому их следует собирать первыми, используя удобные инструменты для сбора с высоких деревьев. Для сбора яблок важно определить спелость плодов и попробовав их на сочность. В ящики надо собирать только неповрежденные фрукты.
Что делать с опавшими яблоками?
Британские эксперты из Express говорят, что опавшие фрукты являются рассадниками бактерий. Гнилые фрукты могут привлекать нежелательных насекомых и вредителей. Опавшие яблоки надо собрать как можно скорее, чтобы иметь возможность из собранного урожая еще сделать варенье или сок.
Частые вопросы
Какие мероприятия рекомендуются для осеннего ухода за яблонями?
Осенний уход предусматривает сбор опавших листьев, сухих веток и пораженных плодов, поскольку в них могут сохраняться споры до весны. Лучшим вариантом является сжигание или утилизация остатков, чтобы предотвратить повторное поражение.
Какие средства используются для борьбы с паршой на яблонях?
Часто для борьбы с паршой используют раствор медного или железного купороса и бордоскую жидкость, которую готовят из медного купороса и негашеной извести. Также эффективны средства на основе трехосновного сульфата меди. Для усиления эффекта добавляют карбамид, который уничтожает остатки грибка и ускоряет разложение опавших листьев.
Какие условия являются оптимальными для обработки яблонь от парши?
Обработку нужно проводить в сухую и безветренную погоду при температуре не ниже 5 градусов тепла. Важно равномерно обрабатывать крону, ствол и приствольный круг, избегая превышения концентрации препаратов, чтобы не вызвать ожоги коры.