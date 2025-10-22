Обычная соль способна втянуть на себя всю влагу и снизить образование конденсата, когда водяной пар оседает на стекло окна, пишет 24 Канал со ссылкой на IFL Science.

Что сделать, чтобы не было конденсата?

Хозяйки уже давно пользуются лайфхаком, который заключается в насыпании соли в миску. Соль естественным образом поглощает влагу из воздуха, поэтому образование капель на окнах будет заметно меньше. Соль может быть любая – столовая или каменная. После того, когда соль слипнется, ее нужно поменять на новую.

Впрочем, следует знать, что соль активно поглощает испарения только при высокой влажности. Когда влажность составляет до 74%, то соль не поглотит водяной пар. Если же соль не поможет, то можно использовать вентиляционные отверстия или открывать окна, чтобы выходил влажный воздух, а пар не оседал на холодной поверхности.



Конденсат на окнах можно легко вывести / Фото Pexels