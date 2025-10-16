Будут гореть без дыма и искр: как высушить дрова для идеального отопления
- Для лучшего горения дрова должны быть высушены до влажности менее 25%, что уменьшает риск пожара и повышает эффективность отопления.
- Дрова следует хранить так, чтобы воздух циркулировал вокруг них, снимать кору и защищать от дождя, чтобы избежать повторного поглощения влаги.
Между дровами и изысканным вином больше общего, чем может показаться на первый взгляд. И те, и другие становятся только лучше с годами.
Возможно, вы уже заметили, что дрова, которые остались с предыдущего сезона, горят значительно лучше, чем новые, сообщает 24 Канал со ссылкой на University of Kentucky. А лучшими дровами становятся те, что высушивают до влажности меньшей, чем 25%.
Как выбрать высушенные дрова?
Если вы сейчас покупаете дрова для отопления дома, обязательно спросите продавца, насколько долго их выдерживали. Впрочем, понять это можно и по виду древесины. Правильно выдержанные дрова имеют серый, выветренный вид и большие трещины на концах бревен.
Чем больше трещины, тем суше древесина. Лучше всегда выбирать расколотые бревна, ведь они имеют больше открытой поверхности, с которой теряют влагу.
А вот сжигание невысушенных дров снижает тепло, что они производят. Кроме того, это еще и опасно – такие дрова могут вызвать пожар. При сжигании влажных дров тепло используется для преобразования воды в пар, что поднимается дымоходом, вместо того, чтобы обеспечить теплом дом.
Дрова перед сжиганием нужно высушить / Фото Pexels
Кроме того, неправильная сушка дров приводит к тлению, что приводит к накоплению креозота в дымоходе – и со временем это может превратиться в серьезную проблему.
Как быстрее сушить дрова?
Для того, чтобы дрова начали высыхать быстрее, нужно снять с них кору и сложить дерево так, чтобы воздух циркулировал вокруг дров со всех сторон. Кроме того, следите за погодой: когда дождь, дрова нужно накрывать крышкой, пишет Life&Leisure.
Еще один неприятный момент – даже высушенные дрова могут снова поглощать воду, поэтому они требуют правильного ухода. Выдержанные дрова складывайте штабелями, чтобы вокруг них и в дальнейшем циркулировал воздух.
Конечно, лучше всего горят плотные породы дерева – как дуб и бук. Впрочем вины требуют и больше времени для полного высушивания. Поэтому если с разжиганием такой древесины возникают проблемы, лучше держать под рукой менее плотные породы, например тополь – с ней разжечь огонь будет в разы проще.
Что еще нужно сделать осенью на участке?
Осень – это прекрасное время для обрезки растений. Впрочем, есть несколько видов, которые лучше не трогать – их нельзя обрезать осенью, чтобы не остаться в следующем году без цветения.
В октябре самое время позаботиться и о теплице и ее утеплении. Если это сделать, можно будет выращивать овощи и зелень в течение целого года.
Частые вопросы
Почему дрова с прошлого сезона горят лучше, чем новые?
Дрова из прошлого сезона горят лучше, потому что они высушены до влажности меньшей, чем 25% - это оптимальный уровень для сжигания. Новые дрова могут содержать больше влаги, что снижает их эффективность при сжигании.
Как определить, хорошо ли высушены дрова?
Хорошо высушенные дрова имеют серый, выветренный вид и большие трещины на концах бревен. Расколотые бревна с большей открытой поверхностью высыхают лучше, поэтому их лучше выбирать для отопления.
Какие породы деревьев лучше всего подходят для отопления и почему?
Лучше всего для отопления подходят плотные породы дерева, такие как дуб и бук, поскольку они горят дольше и эффективнее. Однако они требуют больше времени для высушивания. Для легкого разжигания можно использовать менее плотные породы, например тополь.
