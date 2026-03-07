Что учесть при выборе увлажнителя воздуха: важные нюансы
- Существуют три основных типа увлажнителей воздуха: теплые туманные, холодные туманные и ультразвуковые увлажнители, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
- При выборе увлажнителя важно учитывать размер и вместительность, уровень шума, а также наличие функций автоматического выключения и встроенного гидрометра.
Если в доме постоянно сухой воздух, это может привести к обветриванию кожи, тресканию губ и даже кровотечению из носа. И увлажнитель воздуха это один из способов быстро исправить ситуацию.
Вариантов увлажнителей воздуха немало, и отличаются они не только внешним видом. І The Spruce предупреждает, что неправильное использование может привести к проблемам со здоровьем, а также спровоцировать появление плесени и бактерий. Для того, чтобы этого избежать и подобрать идеальный вариант для своего дома, следует учитывать несколько факторов.
Какие есть типы увлажнителей воздуха?
Первое, с чем нужно определиться – это основная конструкция увлажнителя. Комнатные варианты бывают трех основных типов:
- теплые туманные увлажнители – они нагревают воду до кипения и выделяют пар, чтобы высвободить влагу. Некоторые типы используют минеральные фильтры, что задерживают грязь и добавки, которые содержатся в воде. В таком случае фильтры время от времени нужно заменять, пишет Choice;
- холодные туманные увлажнители – эти испарительные приборы используют вентилятор, что продувает воздух через влажный фитиль и обеспечивает его вентиляцию в комнату;
- ультразвуковые увлажнители воздуха – они используют диафрагму, что вибрирует, чтобы превращать воду в пар. И несмотря на то, что вентилятор там практически не нужен, некоторые устройства все же оборудованы уменьшенным вариантом, чтобы влага лучше распространялась по комнате.
Чаще всего основной выбор заключается между холодным и теплым туманом – и каждый вариант имеет свои преимущества. В частности, теплый туман гарантирует высокую влагонасыщенность, лучше работает с эфирными маслами, тише и в холодное время года может повысить температуру в комнате.
А вот приборы с холодным туманом более энергоэффективны, дарят приятную прохладу летом и, как правило, могут охватить большую площадь, чем увлажнители с теплым туманом.
Увлажнитель воздуха vs диффузор
Многие допускают ошибку и вместо увлажнителя воздуха покупают диффузор, хотя разница между ними есть, и достаточно серьезная. Увлажнитель воздуха превращает воду в туман, чтобы повысить влажность. Зато диффузоры высвобождают в воздух ароматические масла.
Интересно! В некоторых увлажнителях есть небольшая камера, в которую можно поместить несколько капель эфирного масла, но основная цель прибора – повысить влажность в комнате.
На что обращать внимание при выборе увлажнителя воздуха?
Размер и вместительность
Несмотря на то, что все комнатные увлажнители для воздуха являются портативными, все же существует довольно значительный диапазон по размерам. Идеальную вместимость увлажнителя можно определить по:
- размеру резервуара для воды;
- количеству воды, которую он подает в комнату за день;
- площади помещения, которую увлажнитель должен эффективно охватить.
И если у вас появляется соблазн выбрать прибор большой вместимости, порой это может быть невыгодно. Слишком большой и мощный увлажнитель для комнаты может привести к появлению конденсата на окнах, а также создать среду настолько влажную, что на стенах начнет расти плесень.
Увлажнитель воздуха нужно выбирать в соответствии с размером комнаты / Фото Pexels
Уровень шума
Во время работы увлажнителя воздуха может быть определенный шум, но его громкость бывает разной. Существуют приборы с тихим/ночным режимом, которые предназначены для использования в спальне.
Функция автоматического выключения
Многие современные модели увлажнителей имеют функцию, что автоматически выключает прибор, когда резервуар для воды становится пустым. В случае, если такой опции нет, следить за этим нужно самостоятельно и вовремя выключать устройство.
Также существуют увлажнители со встроенным гидрометром – они выключаются сами, когда в помещении устанавливается определенный уровень влажности.
