Центральный элемент: на что обращать внимание при выборе кухонного стола

Стол на кухне – это чрезвычайно важный предмет мебели, к выбору которого стоит относиться очень внимательно. Взвесить нужно сразу на несколько факторов: тип стола, размер, форму и то, как он будет вписываться в остальное пространство.

Если вы столкнулись с проблемой выбора обеденного стола, растеряться легко, ведь вариантов немало. Впрочем, понимание нескольких критериев, которым обязательно должен соответствовать стол на кухне, поможет выбрать оптимальный вариант, пишет The Spruce.

Какую форму обеденного стола выбрать?

Прямоугольный

Это, наверное, наиболее распространенная форма обеденного стола, и для этого есть веская причина – немало кухонь и столовых также имеют прямоугольную форму. Также именно такой стол прекрасно подходит, если нужно разместить больше, чем 4 человека – особенно если он имеет дополнительную доску для увеличения длины.



Прямоугольный стол очень популярен / Фото Pexels

В идеале такой стол должен иметь ширину от 91 до 105 сантиметров. Узкие столы будет труднее сервировать с обеих сторон.

Квадратный

Если ваша кухня, как и в большинстве квартир, квадратная, можно задуматься о покупке квадратного стола. Это также хорошее решение для небольшой семьи, состоящей из 4 человек или меньше.

Впрочем, это не значит, что вы не сможете принять гостей – немало современных квадратных столов также можно расширить с помощью дополнительных вставок. А два квадратных стола можно даже объединить вместе, чтобы создать большую композицию для особых случаев.



Квадратный стол хорошо впишется на кухню / Фото Pexels

Круглый

Квадратный стол – это не единственное хорошее решение для прямоугольной или просто небольшой кухни. Ведь круглая форма также прекрасно подходит: все гости за столом могут видеть друг друга и вести разговоры в уютной атмосфере.

Овальный

По практически всем характеристикам овальный стол напоминает прямоугольный, однако через закругленные углы визуально занимает меньше места, поэтому хорошо подходит для узкой или меньшей комнаты.



Овальный стол хорошо подходит для больших компаний / Фото Pexels

Какого размера должен быть обеденный стол?

Форма – это первый шаг к выбору хорошего стола на кухню, и важнейшим критерием все же является другой. Размер определяет, сбалансировано ли мебель будет выглядеть на кухне, и удобно ли вам будет ею пользоваться, пишет Homes&Gardens.

Вот несколько советов относительно того, как вычислить размер стола.

Учитывайте только доступную площадь пола . В сети можно найти немало формул расчета размера мебели – и обычно там нужно учитывать площадь комнаты. Но при выборе стола за основу нужно брать не всю площадь пола, а только ту, что еще не покрыта другой мебелью – холодильником, ящиками, другой бытовой техникой.

. В сети можно найти немало формул расчета размера мебели – и обычно там нужно учитывать площадь комнаты. Но при выборе стола за основу нужно брать не всю площадь пола, а только ту, что еще не покрыта другой мебелью – холодильником, ящиками, другой бытовой техникой. Учтите количество стульев. Это – еще один важный фактор. Количество людей, которых нужно будет регулярно сажать за стол, будет влиять не только непосредственно на размер стола, но и на количество места, которое вы должны оставить свободным, чтобы туда поместились стулья.

Это – еще один важный фактор. Количество людей, которых нужно будет регулярно сажать за стол, будет влиять не только непосредственно на размер стола, но и на количество места, которое вы должны оставить свободным, чтобы туда поместились стулья. Пути для ходьбы. После того как вы поставите стол на кухню, там все еще должны оставаться некие "коридоры" для ходьбы. Они должны быть пустые – без стульев, ножек стола на пути и тому подобное.

Обязательно ли кухонный стол должен комбинироваться со шкафами?

Часто случается так, что не весь ремонт на кухне и замена мебели проводятся одновременно. И тогда возникает выбор: выбирать стол так, чтобы он и цветом, и стилем подходил к шкафам и остальным столешницам, или вообще не учитывать общий стиль?

И ответ здесь не совсем однозначен: конечно, выбранный вами материал стола должен подходить к шкафам, но не обязательно комбинироваться. Возможно, контраст в цветах, текстурах и размерах – это именно то, что нужно вашей кухне, чтобы по-настоящему выделяться и выглядеть лучше.