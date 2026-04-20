Минимализм и насыщенные цвета: 5 стильных платьев для выпускного: 5 стильных платьев для выпускного

Ежегодно выпускницы перемеряют десятки платьев, чтобы найти именно то особенное. Конечно, ориентироваться стоит прежде всего на свои предпочтения, но все же понимание основных трендов 2026 года поможет сузить выбор.

Создание образа для выпускного – это действительно уникальное событие в жизни. Весна позволяет выбрать выпускницам самые трендовые платья сезона. Важно, чтобы образ был стильным и актуальным, пишет Vogue.

Какое платье выбрать на выпускной в 2026 году?

В этом сезоне платья возвращаются к выразительному шарму – и неожиданно в тренды "ворвалась" длина мини. Обратить внимание стоит и на воланы, слои кружевных люверсов и бахрому: этот декор добавляет мягкости к образам и создает эстетичный и свежий образ.

Лаймовая зелень

Самый яркий цвет этого сезона – это лаймово-зеленый, и он уже занимает центральное место на мировых подиумах. Поэтому выпускное платье этого оттенка поможет подчеркнуть индивидуальность.

Еще одно неожиданное, но важное преимущество: этот цвет будет удачно выделяться на фотографиях.

Многоуровневые рюши

Если вы мечтаете о платье, что красиво развевается, когда вы танцуете, тогда тренды на вашей стороне, ведь в моду возвращаются многоуровневые рюши и сложные драпировки.

И всего одним элементом кроя можно достичь совершенно разного результата: то ли эффекта водопада с тонкими слоями органзы, или структурированных ярусов с тюлем и бархатом.

Романтическое кружево

Бархатные платья с кружевной отделкой по подолу остаются популярными уже целое десятилетие – с 2016 года, когда для коллекции дома Céline Фиби Филон создала черно-белые платья и майки с кружевной отделкой, пишет Harper`s Bazaar.

Впрочем, этом году стоит попробовать смелые и свежие цветовые сочетания – не бойтесь ярких оттенков: сливового, насыщенно-зеленого и тому подобное.

Кроме того, именно это платье станет отличным выбором, если хочется приобрести универсальный наряд: оно точно не будет висеть в шкафу без дела даже после выпускного. Его легко дополнить простыми повседневными вещами – рубашкой поверх, сандалиями на ремешках или блестящими украшениями.

Длина мини

Тренд на мини-платья быстро распространяется от Нью-Йорка до Парижа. Образ с длинными рукавами поможет выпускницам сбалансировать силуэт, а несколько акцентных, крупных украшений превратят платье в действительно незабываемый ансамбль.

Корсетный лиф в сочетании с юбкой-русалкой

Некоторые силуэты не уходят из моды быстро и остаются актуальными из года в год, и структурированные корсетные лифы – это один из них. Но в этом году стоит сделать акцент на четких линиях, и силуэт "русалка" – это именно то, что для этого нужно.

Но обратить внимание нужно не только на крой, но и на выбор ткани. Одними из лучших вариантов станут:

сатин или шелк;

эластичный бархат;

блестящий тюль и мягкая органза.

И самый большой тренд для выпускных 2026 года – это не цвет или силуэт, а уверенность. Поэтому независимо от того, какое платье вы выберете, мини или кружевное, простое или покрытое блестками, лучшим будет оставаться то, что отражает вашу личность.