Сочетает функционал и эстетику на кухне: как выбрать электрочайник

Чайник – это достаточно простой прибор, но незаменимый на кухне. К тому же производители постоянно совершенствуют модели и добавляют новые функции, и это может сделать выбор не таким простым, как кажется на первый взгляд.

Электрический чайник все чаще выбирают вместо обычного, и не зря: он кипятит воду значительно быстрее и имеет функцию автоматического выключения, когда достигает нужной температуры, пишет Choice.

И все же есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание при выборе чайника.

На что обратить внимание, когда покупаете чайник?

Все хотят, чтобы бытовая техника служила долго, имела весь необходимый функционал, да еще и вписывалась в общую эстетику пространства. Для того, чтобы ваш электрочайник отвечал всем этим запросам, при выборе присмотритесь к нескольким вещам.

Удобная ручка

Чайник должен быть сбалансированным и легким даже тогда, когда он заполнен водой. Ручка должна быть достаточно удаленной, чтобы вы могли просунуть под нее пальцы и избежать контакта с потенциально горячей поверхностью корпуса.



Ищите также толстые ручки, что могут обеспечить надежный хват.

Широкий носик и крышка

Крышка чайника должна легко открываться, а крепиться в идеале должна крепкими петлями, чтобы ее невозможно было потерять. А вот широкий носик означает, что вам даже не всегда придется открывать крышку, чтобы наполнить чайник.

Элементы управления и индикаторы

Сенсорное управление, или большой выключатель значительно облегчают использование чайника, но обратите внимание на то, чтобы лампы-индикаторы действительно были яркие и заметные, чтобы вы видели их независимо от уровня освещения кухни.

Но обращать внимание нужно не только на лампочку, но и на индикаторы уровня воды: они должны быть не только справа, но и слева.

Нескользящее основание

Основание часть чайника не должно быть скользящим. Кроме того, на качественной основе чайник можно разместить в любом положении – то есть прокрутить его на 360 градусов. Но одна из важнейших деталей, которую нужно проверить перед покупкой – это длина шнура.

Убедитесь, что его будет достаточно, чтобы чайник не пришлось ставить прямо под розеткой.



Дополнительные функции

Если вы не ищете бюджетную модель, можно присмотреться к наличию у чайника нескольких дополнительных настроек, которые могут существенно облегчить жизнь.

Двойной корпус – материал остается прохладным снаружи даже после того, как чайник закипает.

– материал остается прохладным снаружи даже после того, как чайник закипает. Различные настройки температуры – это удобно для заваривания кофе или различных видов чая, когда нужна очень конкретная температура, а не просто кипяток.

– это удобно для заваривания кофе или различных видов чая, когда нужна очень конкретная температура, а не просто кипяток. Тихое кипение. Обычно чайники работают с шумностью 47 – 65 дБ, то есть где-то на уровне обычного разговора. Но модели с тихим кипением имеют внутри специальное покрытие, что меняет способ образования пузырьков, а затем уменьшает шумность.

Много ли энергии потребляют чайники?

Большинство электрочайников достаточно дешевые в эксплуатации, и даже если вы будете кипятить его несколько раз в день, за месяц прибор будет потреблять всего 11 кВт электроэнергии.

А для того, чтобы сэкономить деньги и энергию, кипятить лучше не целый чайник воды, а именно такое количество, которое вам действительно нужно. В большинстве чайников минимальный уровень составляет где-то 2 стакана.

Насколько часто нужно чистить электрический чайник?

Правильный выбор чайника – это чрезвычайно важно. Но если вы хотите, чтобы он работал в течение длительного времени без сбоев, нужно также разобраться, как за ним ухаживать.

И основная часть такого ухода – это регулярная чистка, пишет Martha Stewart. Частота мытья зависит от жесткости воды и того, как часто вы пользуетесь чайником, но в целом лучше всего делать это раз или дважды в месяц.

Вот основные признаки накопления накипи:

чайник кипятит воду дольше, чем обычно;

от напитков странно пахнет;

внутри чайника образовался белый налет.

Почистить чайник можно с помощью уксуса или лимонной кислоты. Все, что нужно сделать – это добавить выбранный ингредиент в воду и вскипятить ее, а после этого качественно сполоснуть чайник.

