Как выбрать плойку для волос: обратите внимание на эти нюансы

Плойка для завивки –это один из самых универсальных инструментов для укладки. Если подобрать его правильно, можно без проблем экспериментировать с прическами. В частности, создавать "пляжные" волны или даже выпрямлять локоны.

Если хотите, чтобы ваша плойка отвечала всем потребностям, а также служила годами, следует выбирать ее внимательно. Кроме того, приоритетом является ориентироваться не только на цену, но и на тип волос, пишет Real Simple.

Интересно Несколько кусочков в чайник – и накипь исчезнет: забытый лайфхак от бабушек

Что учесть при выборе плойки для волос?

Перед тем как добавить плойку в корзину с покупками, следует учесть сразу несколько факторов: длину волос, их текстуру, тип, состояние здоровья и, конечно же, на то, какого результата вы хотите достичь завивкой. Далее рассмотрим все аспекты подробнее.

Температура

Именно температура имеет ключевое значение для обеспечения качественной фиксации локонов. При этом перегревания волос нужно избегать любой ценой. При любом типе волос не стоит использовать температуру свыше 230 градусов Цельсия. Кроме того, каждый раз перед завивкой стоит наносить термозащиту.

Какие температурные диапазоны плоек подойдут для разного типа волос, рассказывает стилист Мэтью Коллинз.

тонкие или химически обработанные волосы – не более, чем 150 градусов по Цельсию. Такие волосы склонны к повреждению из-за нагрева. Эксперт советует накручивать локоны медленными движениями, а не несколькими быстрыми;

здоровые волосы средней густоты – 150 – 190 градусов по Цельсию;

жесткие, вьющиеся или густые волосы – от 175 до 230 градусов по Цельсию. Впрочем, здесь работать нужно быстро, ведь использование очень горячего инструмента в течение длительного времени может нанести вред.



Для завивки следует подобрать оптимальную температуру / Фото Shutterstock

Материал

Обычно для завивки используют плойки из четырех материалов – керамики, турмалиново-керамической смеси, титана и позолоты. И здесь также стоит полагаться не только на собственные эстетические предпочтения, но и на то, в чем нуждаются ваши волосы, пишет Consumer reports.

лучше всего подойдет для тонких, деликатных или поврежденных волос. Стилист Аннмари Паркер-Мюррей убеждена, что этот материал наиболее деликатный, и поэтому является очень популярным. Впрочем, у керамики есть небольшой недостаток – ей нужно больше всего времени, чтобы нагреться. Турмалиново-керамическая смесь прекрасно подойдет жестким волосам. Она минимизирует статическое электричество во время завивки и помогает достичь естественного блеска. Материал "дружественный" к волосам, и с ним можно использовать более низкую температуру.

прекрасно подойдет жестким волосам. Она минимизирует статическое электричество во время завивки и помогает достичь естественного блеска. Материал "дружественный" к волосам, и с ним можно использовать более низкую температуру. Титан подойдет для густых волос, ведь он быстро нагревается.

подойдет для густых волос, ведь он быстро нагревается. Позолота также подходит для густых волос, но часто распределяет тепло неравномерно.

Размер насадки

Это также очень важный пункт при выборе – ведь именно от него зависит, как именно будут выглядеть ваши локоны. Насадки бывают толще и тоньше. Чем толще насадка, тем свободнее локоны вы получите.



Для разных локонов нужно использовать различные насадки / Фото Pexels

Длина волос также играет роль в выборе правильного размера: меньшие лучше подходят для коротких причесок, чтобы придать объем. А вот самые большие – созданы для длинных волос.

Дополнительные функции

Нужны ли вашей плойке дополнительные функции? Некоторые из них могут существенно облегчить жизнь. Например, если вы склонны беспокоиться, не забыли ли вы вытащить плойку из розетки, опция автоматического выключения может наконец подарить вам спокойствие.

А вот вращающийся цилиндр может сделать процесс завивки максимально простым и безошибочным. Также некоторые плойки имеют съемную клипсу, позволяя создавать разные варианты волн: тугие и более расслабленные.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как выбрать идеальную термозащиту для вашего типа волос.