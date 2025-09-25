Твердая груша созреет за день: какие фрукты должны лежать рядом
- Для ускорения созревания груш их следует хранить рядом с бананами, которые выделяют газ этилен, или обернуть вместе с бананом в бумажный пакет.
- Груши богаты клетчаткой, антиоксиданты, витамины и минералы, поддерживающие здоровье сердца и иммунитет, а также улучшают работу кишечника.
Груши часто срывают твердыми, поскольку они имеют свойство созревать уже после сбора. Даже на базарах или в магазинах фрукты продаются твердыми, впрочем смягчить их можно совсем простым способом.
Сократить время созревания груш достаточно просто, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Твердые бананы или яблоки становятся спелыми через несколько дней, но с грушами это так не работает, поэтому делать их более мягкими нужно самостоятельно.
Как ускорить созревание груш?
Известная садовод Марта Стюарт отметила, что ускорить созревание груш можно благодаря фруктовой вазе с бананами. А еще важно их держать не в холодильнике, а при комнатной температуре.
Бананы производят газ этилен, который ускоряет созревание всего, что есть рядом. Если груша должна быть мягкой до пюре, то ускорить процесс созревания можно благодаря ее обертыванию вместе с бананом в бумажном пакете.
Таким образом груша будет лучше взаимодействовать с этиленом. Когда груши созреют, их можно хранить в холодильнике, чтобы продлить срок употребления.
Груши надо держать рядом с бананом / Фото Pexels
Чем полезны груши?
Груши являются достаточно полезными для организма, пишет Cleveland Clinic. Они богаты клетчаткой, антиоксиданты, витамины и минералы, которые помогают поддерживать здоровье сердца и иммунитет. Фрукты помогают избавиться от запоров и улучшают работу кишечника. Особенно полезны груши с кожурой.
