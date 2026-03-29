Не кондиционер: вот что на самом деле делает белье свежим

Хозяйки часто прибегают к интересным лайфхакам, которые связаны со стиркой. Теперь для того, чтобы придать вещам приятный запах, даже не обязательно пользоваться ароматным кондиционером. Вам понадобится лишь лимонное эфирное масло.

Основной компонент такого масла – лимонен – хорошо растворяет жиры и часто используется в быту, в частности для уборки кухни, пишет House Digest.

Как использовать лимонное масло?

При нагревании аромат быстро распространяется, поэтому даже минимального количества хватает, чтобы освежить все белье. Впрочем, с этим лайфхаком следует быть осторожными.

Эфирное масло лимона имеет высокую концентрацию и является легковоспламеняющимся, поэтому наносить его на одежду нельзя. Достаточно лишь нанести 2 – 3 капли на шерстяной шарик перед сушкой или добавить в стиральное средство во время стирки.

Если добавляете масло в сушилку, то ей надо дать достаточно времени впитаться в шарик – это примерно 15 – 20 минут перед запуском.

Использовать этот метод специалисты советуют лишь изредка, когда захочется придать вещам приятного и свежего аромата.



Постиранная одежда начнет приятно пахнуть / Фото Pexels

На самом деле масло может даже оставлять пятна или менять цвет ткани, особенно деликатной, поэтому перед использованием лучше проверить реакцию материала.

Для улучшения запаха одежды после стирки рекомендуется использовать пищевую соду и белый уксус, которые помогают очистить барабан стиральной машины от плесени и остатков моющих средств, пишет Express.

Чтобы избежать неприятного запаха, важно регулярно очищать резиновые уплотнители, отсек для порошка и оставлять дверцу стиральной машины открытой для выветривания влаги.

А вот для того, чтобы одежда приятно пахла в шкафу, стоит воспользоваться вспомогательными натуральными средствами, пишет Real Simple. Активированный уголь, пищевая сода, ароматное мыло, кедровые бруски и сушеные травы могут нейтрализовать запахи и улучшать аромат на полках с одеждой.

