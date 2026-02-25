Вонючий свитер или куртка больше не проблема: топ быстрых трюков, чтобы освежить одежду без стирки

Запах пота на одежде раздражает всех и часто становится настоящей проблемой. Но иногда нет времени на полноценную стирку, а неприятный запах нужно убрать срочно. Мы расскажем о нескольких эффективных способах, которые помогут быстро освежить одежду.

Мы часто сталкиваемся с проблемой неприятного запаха пота на верхней одежде, а стирка не всегда быстрая и удобная. К счастью, существует несколько простых способов от The Spruce, которые помогут освежить одежду без полной стирки.

Как освежить верхнюю одежду без стирки?

Солнечный свет

Повесьте одежду на улице под прямой солнечный свет. Ультрафиолетовые лучи естественно дезинфицируют ткань и помогают устранить неприятные запахи.

Солнечный свет помогает убрать неприятный запах / фото Canva

Раствор уксуса и воды

Смешайте равные части дистиллированного белого уксуса и воды в бутылке с распылителем. Распылите на одежду и дайте высохнуть на воздухе. Уксус расщепляет запахи, а не просто маскирует их.

Пищевая сода

Смочите участки одежды с неприятным запахом теплой водой и щедро присыпьте пищевой содой. Подождите некоторое время, затем смойте и дайте высохнуть. Сода эффективно поглощает запахи.

Пар в ванной

Повесьте одежду в ванной во время горячего душа. Пар разрыхляет частицы запаха и освежает ткань без вреда для деликатных материалов.

Сушилка

Чтобы быстро освежить одежду, поместите ее в сушилку вместе с листом для сушки, сушильным шариком или влажной тряпкой на 10 – 15 минут. Можно добавить несколько капель эфирного масла для приятного аромата.

Активированный уголь

Активированный уголь известен тем, что поглощает неприятные запахи. Если положить небольшой пакетик угля в шкаф или герметичный контейнер с одеждой, которая имеет запах, со временем он поможет устранить неприятные ароматы, рассказывает Rinse. Особенно эффективно это для обуви или курток, которые редко стирают.

Нанесите водку на место, где есть неприятный запах / фото Canva

Водка в распылителе

Водка – не только для коктейлей! Она также прекрасно борется с неприятными запахами. Наполните спрей-бутылку водкой без вкуса и слегка распылите на одежду. Спирт быстро испаряется, унося с собой стойкие запахи. Этот способ подходит для большинства тканей и особенно эффективен против запаха дыма или пота.

Какие еще классные советы по одежде стоит знать?