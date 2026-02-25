Вонючий свитер или куртка больше не проблема: топ быстрых трюков, чтобы освежить одежду без стирки
- Солнечный свет, раствор уксуса и воды, пищевая сода, пар в ванной, сушилка, активированный уголь, и водка в распылителе являются эффективными способами освежить одежду без полной стирки.
- Каждый метод предлагает естественные или быстрые решения для устранения неприятных запахов из тканей.
Запах пота на одежде раздражает всех и часто становится настоящей проблемой. Но иногда нет времени на полноценную стирку, а неприятный запах нужно убрать срочно. Мы расскажем о нескольких эффективных способах, которые помогут быстро освежить одежду.
Мы часто сталкиваемся с проблемой неприятного запаха пота на верхней одежде, а стирка не всегда быстрая и удобная. К счастью, существует несколько простых способов от The Spruce, которые помогут освежить одежду без полной стирки.
Как освежить верхнюю одежду без стирки?
- Солнечный свет
Повесьте одежду на улице под прямой солнечный свет. Ультрафиолетовые лучи естественно дезинфицируют ткань и помогают устранить неприятные запахи.
- Раствор уксуса и воды
Смешайте равные части дистиллированного белого уксуса и воды в бутылке с распылителем. Распылите на одежду и дайте высохнуть на воздухе. Уксус расщепляет запахи, а не просто маскирует их.
- Пищевая сода
Смочите участки одежды с неприятным запахом теплой водой и щедро присыпьте пищевой содой. Подождите некоторое время, затем смойте и дайте высохнуть. Сода эффективно поглощает запахи.
- Пар в ванной
Повесьте одежду в ванной во время горячего душа. Пар разрыхляет частицы запаха и освежает ткань без вреда для деликатных материалов.
- Сушилка
Чтобы быстро освежить одежду, поместите ее в сушилку вместе с листом для сушки, сушильным шариком или влажной тряпкой на 10 – 15 минут. Можно добавить несколько капель эфирного масла для приятного аромата.
- Активированный уголь
Активированный уголь известен тем, что поглощает неприятные запахи. Если положить небольшой пакетик угля в шкаф или герметичный контейнер с одеждой, которая имеет запах, со временем он поможет устранить неприятные ароматы, рассказывает Rinse. Особенно эффективно это для обуви или курток, которые редко стирают.
- Водка в распылителе
Водка – не только для коктейлей! Она также прекрасно борется с неприятными запахами. Наполните спрей-бутылку водкой без вкуса и слегка распылите на одежду. Спирт быстро испаряется, унося с собой стойкие запахи. Этот способ подходит для большинства тканей и особенно эффективен против запаха дыма или пота.
Какие еще классные советы по одежде стоит знать?
Узнайте, как превратить старые вещи в новые за копейки. Для этого стоит замочить одежду в теплом растворе с перекисью водорода, содой и гелем для мытья посуды на 30 – 60 минут, тщательно перемешав ингредиенты.
Или же, как можно выгладить одежду без утюга. Например, вы можете повесить вещь на вешалку, сбрызнуть водой из пульверизатора и направить теплый воздух фена на проблемные участки с расстояния 15 сантиметров. Для плотных тканей можно использовать горячий режим.
