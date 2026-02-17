Запахи из холодильника исчезнут и не вернутся: простой трюк от бабушки
- Неприятные запахи в холодильнике могут возникать из-за грязи и размножения бактерий, особенно на полках с овощами и мясными продуктами.
- Для устранения запахов можно использовать пищевую соду или кофейную гущу, но для особо сильных запахов, как от сыра с плесенью и рыбных блюд, рекомендуется хранить их в герметичных контейнерах.
Ничего не может быть хуже, чем открыть холодильник и обнаружить, что из него воняет. Это не только портит атмосферу и воздух на кухне, но и влияет на вкус и аппетитность пищи, которую вы в нем храните.
Нежелательные запахи из холодильника могут быстро испортить аппетит – и, к счастью, с ними можно справиться довольно просто и быстро, пишет Southern Living.
Откуда берется неприятный запах из холодильника?
Для того, чтобы избавиться от вони из холодильника, нужно прежде всего разобраться, откуда же он берется. И первая, самая очевидная причина – это грязь, ведь такое влажное, закрытое место как холодильник практически идеально подходит для размножения различных бактерий.
Особенно часто очищать и дезинфицировать нужно полки, на которых хранятся овощи и мясные продукты – это поможет уменьшить количество запахов за считанные мгновения.
Как убрать запах?
Еще наши бабушки использовали элементарный и очень дешевый трюк – на полку холодильника просто ставили блюдце с пищевой содой. Она идеально борется с запахами, что начинают распространять в холодильнике, пишет Martha Stewart. Но есть несколько продуктов, ароматы которых не сможет нейтрализовать даже сода.
В частности говорится о сыре с плесенью и рыбных блюдах – поэтому их лучше всегда держать в герметичных контейнерах, чтобы не допускать распространения запаха.
Если пищевая сода дома закончилась – не беда, ее можно легко заменить несколькими другими продуктами. Например, вы можете сохранить немного кофейной гущи с утреннего напитка и поставить ее в блюдце в холодильнике.
