Запахи из холодильника исчезнут и не вернутся: простой трюк от бабушки

Ничего не может быть хуже, чем открыть холодильник и обнаружить, что из него воняет. Это не только портит атмосферу и воздух на кухне, но и влияет на вкус и аппетитность пищи, которую вы в нем храните.

Нежелательные запахи из холодильника могут быстро испортить аппетит – и, к счастью, с ними можно справиться довольно просто и быстро, пишет Southern Living.

Откуда берется неприятный запах из холодильника?

Для того, чтобы избавиться от вони из холодильника, нужно прежде всего разобраться, откуда же он берется. И первая, самая очевидная причина – это грязь, ведь такое влажное, закрытое место как холодильник практически идеально подходит для размножения различных бактерий.

Особенно часто очищать и дезинфицировать нужно полки, на которых хранятся овощи и мясные продукты – это поможет уменьшить количество запахов за считанные мгновения.

Как убрать запах?

Еще наши бабушки использовали элементарный и очень дешевый трюк – на полку холодильника просто ставили блюдце с пищевой содой. Она идеально борется с запахами, что начинают распространять в холодильнике, пишет Martha Stewart. Но есть несколько продуктов, ароматы которых не сможет нейтрализовать даже сода.

В частности говорится о сыре с плесенью и рыбных блюдах – поэтому их лучше всегда держать в герметичных контейнерах, чтобы не допускать распространения запаха.

Если пищевая сода дома закончилась – не беда, ее можно легко заменить несколькими другими продуктами. Например, вы можете сохранить немного кофейной гущи с утреннего напитка и поставить ее в блюдце в холодильнике.

