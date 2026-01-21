Что делать, если комнатные растения замерзли на морозе: вот как их спасти
- Повреждение растений от мороза происходит из-за образования кристаллов льда в клетках, что приводит к их разрыву и повреждению.
- Чтобы спасти растение, следует переместить его в более теплое место, обрезать поврежденные части и избегать полива и подкормки до восстановления растения.
Повреждение холодом – это значительная проблема, которая может постигнуть даже те растения, что всегда стоят дома. Стоит неосторожно оставить вазон на холодном подоконнике со сквозняком, и растение может довольно быстро усохнуть.
Зимой многие комнатные растения находятся в периоде покоя: они почти не растут и очень редко выбрасывают цветы. Впрочем, это не значит, что они получают иммунитет к болезням или не нуждаются в уходе, пишет Succulent Box.
Интересно Дома будет тепло даже без отопления: одна хитрость от экспертов
Что делать, если растение повредил холод?
Повреждения от мороза случаются, когда растения, привыкшие к стабильному и теплому климату, сталкиваются с неожиданным холодом из-за минусовых температур. И обычно растения поддерживают деликатный баланс в своих клетках, где хранится вода и используется для различных функций растения. Но из-за морозов эта вода в тканях растения может замерзнуть.
Вода внутри клеток растения образует кристаллы льда, что приводит к разрыву клеток и повреждению клеточных структур. Повреждения можно заметить и невооруженным глазом: листья сначала выглядят увядшими, будто растению не хватает воды.
Пострадать от заморозков могут не только вазончики, выставленные во дворе или на балконе, но и комнатные растения на подоконниках, если в окнах есть сквозняки. Вот несколько признаков поражения холодом:
- Изменение цвета листьев. Оно теряет яркий зеленый оттенок и становится бледным, желтым или даже белым, ведь холод подавляет выработку хлорофилла.
- Увядание. Растения, пораженные морозом, начинают увядать, листья опускаются вниз.
- Почерневшие или коричневые листья. Когда мороз прогрессирует, части растения начнут темнеть до коричневых или даже черных оттенков. Это свидетельствует о гибели клеток в участках, где мороз безвозвратно повредил ткани.
- Опадение листьев. Следующий признак стресса от обморожения у растения – это опадение листьев.
- Волдыри и пятна, пропитанные водой – это участки, где кристаллы льда вызвали разрыв клеток изнутри.
- Полупрозрачные пятна на листьях – некоторые растения образуют такие пятна в местах, где ткань повредило замерзания.
Как только вы заметили любой из этих признаков, растение нужно немедленно переместить в теплое место, как можно дальше от холодных сквозняков или окон. В то же время не размещайте растение у батарей или обогревателей: это также может шокировать растение. Тщательно осмотрите растение, чтобы оценить поражения, а тогда обрежьте все поврежденные растения. Так вы сможете избежать дальнейшего распространения гнили.
Комнатные растения следует держать подальше от сквозняков / Фото Pexels
Перед тем как снова поливать вазон, дайте растению немного времени на восстановление. Это поможет избежать лишнего стресса и потенциального гниения корней. Не стоит также в этот период подпитывать растение, пока вы не увидите новые побеги. Но большинство растений зимой не нуждаются в подкормке вообще, пишет The Spruce.
Что еще об уходе за комнатными растениями стоит знать?
Если ваша орхидея уже достаточно долго не цветет, вполне вероятно, что вы допускаете несколько ошибок в уходе. Если удастся их устранить, цветок очень быстро порадует цветением.
Кроме того, время случается такое, что фикус зимой начинает терять листья. Что с ним происходит, и можно ли это остановить, мы уже рассказывали ранее.
Частые вопросы
Какие признаки указывают на то, что комнатное растение пострадало от мороза?
Признаками повреждения от мороза является изменение цвета листьев, увядание, почерневшие или коричневые листья, опадение листьев, волдыри и пятна, пропитанные водой, а также полупрозрачные пятна на листьях.
Что следует сделать, если растение повреждено холодом?
Если вы заметили признаки повреждения, следует немедленно переместить растение в теплое место, избегая холодных сквозняков или окон. Не размещайте растение возле батарей или обогревателей. Осмотрите растение и обрежьте все поврежденные части, чтобы избежать дальнейшего распространения гнили.
Нужно ли подкармливать растение после повреждения морозом?
После повреждения морозом не стоит подкармливать растение, пока не увидите новые побеги. Большинство растений зимой не нуждаются в подкормке вообще.