Специалист по садоводству Иш рассказал, какую пользу имеет сода на растения в осеннее время года, пишет 24 Канал со ссылкой на его личную страницу в тиктоке @gardenong.wish.ish.

Как сода помогает растениям?

Сода известна своими антибактериальными и противогрибковыми свойствами, поэтому способна защитить растения от мучнистой росы и черной пятнистости. Садовод советует приготовить простой спрей.

Для этого нужно чайную ложку соды развести в 500 миллиграммах воды, а потом перелить в распылитель и обрабатывать растения этим средством раз в неделю.

Опрыскивание нужно осуществлять сразу после первых признаков инфекции. Сода создает щелочную среду, которая сразу подавляет развитие грибка. Для лучшей циркуляции воздуха специалист рекомендует обрезать несколько листьев. Полив стоит осуществлять осторожно, чтобы вода не попала на листья. Лишняя влага лишь повысит риск заражения.

Использовать раствор нужно осторожно, потому что избыток соды может привести к накоплению натрия в почве, а это только навредит растениям. Сода эффективна против легких грибковых инфекций, но против корневой гнили или ржавчины – не будет эффективной.

Как использовать раствор против болезней растений: смотрите видео

Предотвращает развиваться бактериям молотый черный перец, пишет Экспресс. Специалисты используют перец для защиты от плесени и гниения, поэтому хорошо подходит для теплиц и других помещений со значительным поливом, но плохой вентиляцией. Чтобы не дать бактериям размножаться, черный перец нужно посыпать вокруг растения.

Какое еще удобрение является полезным?