Дачники выделили три конкретных типа растений, которые нуждаются в подкормке после завершения летнего сезона, пишет 24 Канал со ссылкой на Gardening Know How. Чрезмерное удобрение порой является вредным, поэтому перед зимой нужно незначительной дозой удобрить газонные травы, деревья и кустарники, а также фруктовые культуры.

Какие растения подкормить осенью?

Газонные травы

Зеленая трава во дворе может продержаться даже до первых заморозков. В таком случае надо лишь удобрить газон с удобрением, которое содержит азот. Он способствует появлению новых зеленых побегов. А вот укрепить корни газона поможет удобрение с калием. Благодаря ему даже улучшится зимостойкость газона, а весной он будет противостоять различным распространенным болезням.



Сад осенью необходимо подкормить / Фото Pexels

Кустарники и деревья

Осенью нужно удобрить молодые деревья и кустарники, которые вы пересадили в этом году. Удобрение нужно сделать после того, как кусты сбросят листья. Корни растений способны расти и принимать удобрения до того момента, пока температура воздуха не опустится ниже 4°C тепла.

Дачники советуют использовать удобрение с меньшим содержанием азота и большим содержанием фосфора и калия. Благодаря этой подкормке растения смогут вырастить крепкую корневую систему, которая позволит им лучше расти уже в следующем году.

Фруктовые культуры

В следующем году деревья и кусты способны дать лучший урожай, если их подкормить осенью. Садоводы рекомендуют выбирать удобрение, что богатое на калий и фосфор, а вот от удобрения с азотом лучше отказаться, потому что оно заставит растение выпустить зеленые побеги, которые замерзнут на холоде.

В холодные месяцы удобрить растения можно с помощью органического удобрения, рассказал садовод Agriculture and Technology в Тиктоке. Вместо химических удобрений можно использовать фруктовые кожуры. Их следует компостировать и добавить в почву, или смешать с яичной скорлупой или известью.

Как ухаживать за розами осенью?