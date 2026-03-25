"Это что-то нереальное": блогерша показала, как разморозить мясо за 10 минут

Каждому из нас знакома ситуация, когда наступает время готовить блюдо, а мясо твердое и не разморозилось. Чтобы не ждать несколько часов на естественную разморозку, стоит воспользоваться действенным лайфхаком.

В сети набрал популярность лайфхак от блогера Елены Гордиенко, которая показала в своем инстаграме, как справиться с размораживанием мяса всего за 10 минут.

Как быстро разморозить мясо?

В миску надо налить теплую воду, а потом положить внутрь мясо в пакете. Тогда в емкость с водой надо добавить 2 столовые ложки соли и 2 столовые ложки уксуса. Мясо в этой воде надо оставить на 10 минут, а после указанного времени – вынуть его из воды.

Блогер на собственном примере показала, что лайфхак действительно действенный и назвала его чем-то нереальным, поскольку мясо действительно разморозилось очень быстро.

Этот метод можно применять в случаях, если вы забыли вынуть мясо для размораживания, а уже пришло время готовить.

Какие еще есть методы размораживания мяса?

Если вы вытащили мясо из холодильника за несколько часов до того, как будете готовить, то быстрее его разморозить поможет холодная вода, пишет Real Simple.

Нужно наполнить миску водой и положить внутрь мясо в герметичном пакете. Воду нужно менять каждые 30 минут примерно несколько раз. Этот метод прекрасно размораживает продукт, поэтому его часто используют вместо стандартного размораживания.

Не все любят использовать микроволновку, однако она подойдет для тех, кто очень спешит. Мясо нужно выложить в посуду и выбрать режим размораживания. Время от времени мясо рекомендуется проверять. Однако этот метод имеет один нюанс. После размораживания мясо надо сразу начать готовить, иначе могут развиться бактерии.

