Семена взойдут 100%: замочите их в этом растворе

Дачники часто прибегают к ускоренному появлению первых ростков растений. Чтобы семена проросли быстрее, они используют простой прием, который состоит из нескольких легких шагов.

Подготовка к посадочному сезону уже началась, поэтому огородник на ютуб-канале "Полезное TV" рассказал, как точно получить прорастание.

Как ускорить прорастание растений?

Семена перед проращиванием нужно замачивать в растворе с добавлением 3% перекиси водорода, который можно приобрести в аптеке. Эта процедура не только обеззараживает зернышки, но и облегчает их прорастание и способствует получению хорошего урожая.

Чтобы получить быстрые всходы, нужно замочить семена в специальном растворе. В стаканчик наливаем 100 миллилитров теплой воды. Добавляем одну чайную ложку раствора перекиси водорода. Перемешиваем и замачиваем семена хотя бы на 2 часа,

– отметил автор видеоролика.

За это время перекись водорода помогает размягчить оболочку семян. По словам огородника, во время замачивания еще и легко проверить их качество. Семена, которые пригодны к высеванию – опустится на дно, а пустые – останутся плавать на поверхности.

Те семена, которые утонули, будут продезинфицированы с размягченной оболочкой, поэтому всходы в этот способ можно получить очень быстро.

Как быстро прорастить семена: смотрите видео

Если же вы думаете о размножении комнатных растений, то раствор с водой тоже является действенным для укоренения черенков, пишет Interia Kobieta. Срезанный черенок укореняется много времени, но этот процесс можно ускорить. Нужно только обогатить воду, в которой будет укоренена ветка.

Лучше всего работает вода с медом. Корешок, погруженный в этот раствор, вырастает большим, чем тот, что выращивался в воде со стимулятором корнеобразования. Стоит только добавить в воду немного меда, чтобы за 2 недели получить растение готовое к посадке в почву.

Что еще следует знать дачникам?