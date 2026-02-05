Сантехник раскрыл главный лайфхак: о засорах в трубах можно забыть

Часто на кухне может ощущаться неприятный запах. Нередко причина скрывается в кухонной раковине - одном из самых распространенных источников затхлого аромата, когда в трубах скапливаются остатки пищи. Избавиться от проблемы можно простым способом.

В сливе со временем накапливается жир, остатки пищи, пыль и влага, пишет Express. Если эту зону регулярно не очищать, то она становится средой для бактерий и плесени, которые вызывают затхлый аромат.

Как избавиться от неприятного запаха в трубах?

Профессиональный сантехник Джейсон советует для очистки простой и доступный метод, который занимает всего несколько минут. Сначала в слив нужно высыпать пищевую соду, затем добавить уксус и дать смеси определенное время на действие. Такая реакция поможет быстро растворить жир, размягчить налет и уменьшить бактериальное загрязнение.

После основного метода слив надо промыть горячей водой. Такой уход сантехник советует повторять раз в месяц, чтобы в доме никогда не было плохого запаха.

Эксперты также обращают внимание на U-образный изгиб трубы под раковиной. Он удерживает воду, которая является естественным барьером для запахов и канализации. Когда он пересыхает, то в трубе скапливается налет, а неприятный запах возвращается на кухню.



Причину со сливом легко устранить / Фото Freepik

Распространенной проблемой являются остатки пищи, жир или влага на самой раковине. Даже маленькие частицы со временем могут начать неприятно пахнуть. В таком случае стоит все очистить содой и уксусом.

Эксперты лишь предостерегают от использования кипятка. Горячая вода помогает бороться с жировыми отложениями, но может повредить трубы, если они пластиковые. Самый безопасный вариант – использование горячей, но не слишком кипящей воды.

Чем убрать липкий жир с кухонных поверхностей?

Для удаления жира с кухонных шкафчиков можно использовать средство для мытья посуды, белый уксус или пищевую соду, пишет Real Simple. Салфетка из микрофибры также может быть эффективной для очистки деликатных поверхностей.

Какие еще советы на кухне стоит знать?