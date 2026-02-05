Сантехнік розкрив головний лайфхак: про засмічення в трубах можна забути

Часто на кухні може відчуватися неприємний запах. Нерідко причина ховається у кухонній раковині – одному з найпоширеніших джерел затхлого аромату, коли в трубах накопичуються залишки їжі. Позбутися проблеми можна простим способом.

У зливі з часом накопичується жир, залишки їжі, пил та волога, пише Express. Якщо цю зону регулярно не очищувати, то вона стає середовищем для бактерій та плісняви, які спричиняють затхлий аромат.

Як позбутися неприємного запаху в трубах?

Професійний сантехнік Джейсон радить для очищення простий та доступний метод, який займає лише кілька хвилин. Спочатку в злив потрібно висипати харчову соду, потім додати оцет й дати суміші певний час на дію. Така реакція допоможе швидко розчинити жир, розм’якшити наліт та зменшити бактеріальне забруднення.

Після основного методу злив треба промити гарячою водою. Такий догляд сантехнік радить повторювати раз на місяць, щоб у домі ніколи не було поганого запаху.

Експерти також звертають увагу на U-подібний вигин труби під раковиною. Він утримує воду, яка є природним бар’єром для запахів і каналізації. Коли він пересихає, то в трубі накопичується наліт, а неприємний запах повертається на кухню.



Причину зі зливу легко усунути / Фото Freepik

Поширеною проблемою є залишки їжі, жир чи волога на самій раковині. Навіть маленькі частинки з часом можуть почати неприємно пахнути. У такому випадку варто все очистити содою та оцтом.

Експерти лише застерігають від використання окропу. Гаряча вода допомагає боротися з жировими відкладеннями, але може пошкодити труби, якщо вони пластикові. Найбезпечніший варіант – використання гарячої, але не дуже киплячої води.

Чим прибрати липкий жир з кухонних поверхонь?

Для видалення жиру з кухонних шафок можна використовувати засіб для миття посуду, білий оцет або харчову соду, пише Real Simple. Серветка з мікрофібри також може бути ефективною для очищення делікатних поверхонь.

Які ще поради на кухні варто знати?