Вы сушили штаны на сушилке неправильно: вот как это надо делать
- Блогер Диана Гологовец рекомендует складывать штаны пополам и перекидывать через прутья сушилки, чтобы они лучше просыхали и сохраняли форму.
- Специалисты советуют использовать осушитель воздуха для более быстрой сушки одежды зимой, а также оставлять пространство между вещами для избежания влажности и запаха.
Многие сушили штаны на сушилке неправильно. Из-за этого не хватало места для сушки другой одежды, да и в целом, вещи имели не совсем эстетичный вид.
Простым лайфхаком поделилась в своем инстаграме блогер Диана Гологовец, которая показала, как именно стоит сушить штаны.
Как сушить штаны на сушилке?
По словам женщины, вместо того, чтобы развешивать штаны полностью, их лучше складывать пополам и перебрасывать через прутья сушилки. И хотя многим такое решение может показаться плохим, однако таким образом штаны лучше просыхают.
Такой способ помогает избежать вытягивания ткани, сохраняет форму штанин и предотвращает появление заломов в зоне пояса. Благодаря этому методу штаны равномерно высохнут и их даже не придется гладить.
Как правильно сушить брюки: смотрите видео
Специалисты советуют использовать осушитель воздуха для быстрой сушки одежды зимой. Он впитает всю лишнюю влагу и улучшит микроклимат в доме. Развешивать выстиранную одежду нужно так, чтобы оставалось пространство между вещами. Это поможет избежать появления влаги и затхлого запаха.
К слову, чтобы полотенца после стирки оставались пушистыми и приятными на ощупь, надо придерживаться одного лайфхака, пишет Kobieta Onet. Добавьте две ложки соды во время стирки полотенец, чтобы вернуть им свежесть и структуру. Полотенца рекомендовано сушить в месте без прямых солнечных лучей, чтобы сохранить их нежными.
Какие еще лайфхаки стоит знать?
Метод "бурито" для быстрой сушки одежды зимой заключается в использовании сухого полотенца, в которое заворачивают влажную одежду, а затем прижимают для удаления лишней влаги.
Старые простыни можно повторно использовать для лежанок домашних животных, защиты полок, автомобильных чехлов, экологической упаковки и пикников.
