30 января, 10:39
Вы сушили штаны на сушилке неправильно: вот как это надо делать

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Блогер Диана Гологовец рекомендует складывать штаны пополам и перекидывать через прутья сушилки, чтобы они лучше просыхали и сохраняли форму.
  • Специалисты советуют использовать осушитель воздуха для более быстрой сушки одежды зимой, а также оставлять пространство между вещами для избежания влажности и запаха.

Многие сушили штаны на сушилке неправильно. Из-за этого не хватало места для сушки другой одежды, да и в целом, вещи имели не совсем эстетичный вид.

Простым лайфхаком поделилась в своем инстаграме блогер Диана Гологовец, которая показала, как именно стоит сушить штаны.

Как сушить штаны на сушилке?

По словам женщины, вместо того, чтобы развешивать штаны полностью, их лучше складывать пополам и перебрасывать через прутья сушилки. И хотя многим такое решение может показаться плохим, однако таким образом штаны лучше просыхают.

Такой способ помогает избежать вытягивания ткани, сохраняет форму штанин и предотвращает появление заломов в зоне пояса. Благодаря этому методу штаны равномерно высохнут и их даже не придется гладить.

Как правильно сушить брюки: смотрите видео

Специалисты советуют использовать осушитель воздуха для быстрой сушки одежды зимой. Он впитает всю лишнюю влагу и улучшит микроклимат в доме. Развешивать выстиранную одежду нужно так, чтобы оставалось пространство между вещами. Это поможет избежать появления влаги и затхлого запаха.

К слову, чтобы полотенца после стирки оставались пушистыми и приятными на ощупь, надо придерживаться одного лайфхака, пишет Kobieta Onet. Добавьте две ложки соды во время стирки полотенец, чтобы вернуть им свежесть и структуру. Полотенца рекомендовано сушить в месте без прямых солнечных лучей, чтобы сохранить их нежными.

Какие еще лайфхаки стоит знать?

Частые вопросы

Какой лайфхак по сушке штанов предложила блогер Диана Гологовец?

Блогер Диана Гологовец предложила складывать штаны пополам и перебрасывать через прутья сушилки вместо того, чтобы развешивать их полностью. Это поможет избежать вытягивания ткани, сохранить форму штанин и предотвратить появление заломов в зоне пояса.

Что рекомендуют специалисты для быстрой сушки одежды зимой?

Специалисты советуют использовать осушитель воздуха для быстрой сушки одежды зимой, поскольку он впитает лишнюю влагу и улучшит микроклимат в доме. Постиранную одежду следует развешивать с пространством между вещами, чтобы избежать появления влаги и затхлого запаха.

Как сохранить полотенца мягкими после стирки?

Чтобы полотенца оставались пушистыми и приятными на ощупь после стирки, рекомендуется добавить две ложки соды. Полотенца следует сушить в месте без прямых солнечных лучей, чтобы сохранить их нежность.