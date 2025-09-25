Когда и как сажать чеснок: главный секрет наших бабушек
- Чеснок рекомендуется сажать с середины осени до заморозков на хорошо дренированном участке под прямыми солнечными лучами.
- После посадки зубчики чеснока поливают, весной подкармливают удобрением, а хранят в темном и прохладном месте.
Осенью не прекращаются работы на огороде. Среди популярных дел огородников – посадка чеснока, который просто и легко выращивается.
Чеснок можно сажать уже с середины осени и до заморозков, пишет 24 Канал со ссылкой на Good Housekeeping. Традиционно месяц посадок завершается до конца ноября, потому что часто в последний месяц осени может выпасть даже снег.
Читайте также На какой грядке категорически нельзя сажать озимый чеснок: испортите урожай
Как сажать чеснок осенью?
Чеснок рекомендуется сажать под прямыми солнечными лучами. Это место должно получать солнечный свет 6 часов в день. Чеснок не любит расти на влажной почве, поэтому позаботьтесь о том, чтобы участок был хорошо дренированным.
Для посадки нужно выкопать яму от 10 до 15 сантиметров. Далее разбейте головку на зубчики, оставив на каждом из них оболочку. Зубчик нужно поместить в ямку острым концом, засыпать землей и утрамбовать. После посадки участок надо полить.
Чеснок сажают до морозов / Фото Pexels
Уже весной будут заметны зеленые побеги. Тогда их нужно будет подкормить удобрением. В очень сухую осеннюю погоду чеснок время от времени стоит поливать. Весной участок надо очищать от сорняков, поскольку они способны забирать влагу растений.
Собирать посаженный чеснок можно уже в конце весны или в начале лета. Хранить его нужно в темном и прохладном месте. Специалисты советуют держать зубчики в банке, а головки – в контейнере. А еще наши бабушки когда-то заплетали чеснок. Благодаря такому методу он будет храниться от 4 до 6 месяцев.
На ютуб-канале "Все свое" огородник рассказал, что чеснок еще можно хранить на чердаке, накрыв головки мешками. Лучше всего, если там будет сухо и прохладно.
В осеннюю пору сажают не только овощи, но и цветы, поэтому советуем больше узнать о посадке пионов.
Когда сажать пионы?
- Посадку пионов рекомендуется проводить в сентябре, когда цветы отцвели, а кусты входят в состояние покоя, для лучшего развития корней.
- Перед посадкой необходимо подготовить яму, добавить удобрения, и придерживаться правильной глубины посадки, чтобы избежать проблем с цветением или болезнями растений.
Частые вопросы
Когда можно начинать сажать чеснок осенью?
Чеснок можно сажать с середины осени и вплоть до заморозков - традиционно месяц посадок завершается к концу ноября.
Какие условия нужны для успешного выращивания чеснока?
Чеснок рекомендуется сажать под прямыми солнечными лучами, на хорошо дренированном участке, который получает солнечный свет 6 часов в день.
Как следует хранить собранный чеснок?
Хранить чеснок нужно в темном и прохладном месте. Зубчики можно держать в банке, головки - в контейнере, или заплетать, что позволит хранить его от 4 до 6 месяцев.