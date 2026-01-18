Зачем мех на капюшоне зимней куртки: об этом знают единицы

Некоторые зимние куртки оборудованы мехом по всему капюшону. Большинство думают, что это для красоты, но на самом деле это не так. Эта дополнительная вставка пригодится всем в холодную погоду.

Не все любят носить шапки даже в зимнее время, поэтому одевают капюшон, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм американского блогера Джессики Альзамори.

На своем примере девушка показала, что большинство носят неправильно меховую отделку на капюшоне. Она создана вовсе не для красоты, а для дополнительного согревания в сильный мороз или сильный ветер.

Зачем на капюшоне мех?

Не всегда шапка может спасти от холода, поэтому стоит носить капюшон, чтобы он согрел. Тот мех, что торчит наружу, нужно завернуть внутрь, чтобы уберечь голову от холода.

По словам блогера, он придуман не для стиля, а для функциональности. Мех из капюшона хорошо закрывает уши и блокирует поток холодного воздуха.

Как правильно носить капюшон с мехом: смотрите видео

Что делать, чтобы обувь не прилипала к снегу?

Эксперты рекомендуют использовать пчелиный воск для защиты обуви от промокания и соляных пятен, пишет News & Blog. Нужно взять немного пчелиного воска и разогреть на водяной бане, чтобы он стал мягким. Воском надо осторожно натереть внешнюю поверхность обуви, уделяя внимание сгибам. Слой не должен быть слишком толстым. После нанесения все надо растереть мягкой тканью, чтобы воск впитался в материал.

Какие еще советы полезно знать?