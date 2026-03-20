Готовим пуховики к следующей зиме: их надо постирать по вот этому методу
- Пуховики перед стиркой следует очистить от мелких загрязнений мицеллярной водой и стирать застегнутыми с использованием жидкого геля.
- После стирки пуховики нужно развесить на вешалку для естественного высыхания или воспользоваться феном на холодном режиме во избежание образования комочков синтепона.
Пуховики, которые мы носили всю зиму, нуждаются в тщательной стирке перед тем, как их сложить в шкаф. Правильная стирка и сушка помогут сохранить форму и убрать загрязнения, которые накопились за несколько месяцев.
Блогерша Дарья из Запорожья рассказала в своем инстаграме о простом, но эффективном методе ухода за пуховиками. Несколько простых правил помогут освежить куртки, не повредив синтепон и внешний материал.
Как стирать зимние пуховики?
По словам девушки, сначала стоит все тщательно проверить и достать из карманов. Предварительно можно обработать мелкие загрязнения с рукавов и карманов обычной мицеллярной водой, которую используют для смывания косметики.
Куртку следует бросать стираться застегнутой и вывернутой. Для стирки верхней одежды лучше всего использовать капсулу или жидкий гель – сыпучий порошок может оставить разводы на ткани.
Также вместе с пуховиками нужно бросать в барабан специальные мячики, которые предотвращают сбивание пуха в комки. Температуру стирки стоит установить 60 градусов, а обороты – на отметку 600.
После стирки пуховики следует развесить на вешалку, чтобы они естественно высохли. На следующий день куртку рекомендуется побить сверху вешалкой, чтобы разбить возможные комочки синтепона внутри.
Существует и другой способ – воспользоваться феном, который поможет пуху быстрее равномерно распределиться. Главное – не использовать горячий режим, поэтому можно выбрать холодный воздух. Благодаря такому подходу пуховики и куртки останутся чистыми и будут выглядеть практически как новые.
Помните, что нельзя стирать пуховик в режиме с высокой температурой, поскольку это разрушает структуру пуха, пишет Иnteria. Для стирки верхней одежды всегда надо использовать деликатную программу с температурой до 30 градусов. Если же пуховики очень грязные, то перед основной стиркой их надо дополнительно обработать или замочить в воде.
Частые вопросы
Какие основные шаги для стирки зимних пуховиков по методу Дарии?
Прежде всего, необходимо тщательно проверить карманы и обработать мелкие загрязнения мицеллярной водой. Куртку следует стирать застегнутой и вывернутой, используя капсулу или жидкий гель. Температура стирки должна быть 60 градусов, обороты - 600, а для предотвращения сбивания пуха в барабан нужно добавить специальные мячики.
Как сушить пуховики после стирки?
После стирки пуховики нужно развесить на вешалку для естественного высыхания. На следующий день следует побить их сверху вешалкой, чтобы разбить возможные комочки синтепона внутри.
Можно ли использовать фен для сушки пуховиков?
Да, можно использовать фен для равномерного распределения пуха, но важно выбрать холодный воздух - не использовать горячий режим.