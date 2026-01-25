Рисовая вода для орхидей: польза, рецепт, как разбавлять и когда применять

Орхидеи являются довольно прихотливыми растениями. Иногда они могут замедлять рост или желтеть без очевидной причины. Нередко проблема скрывается в дефиците питательных веществ.

Вернуть орхидеям здоровый вид можно благодаря простой и доступной жидкости, которую мы выливаем в раковину, пишет The Mirror.

Читайте также Орхидея даже зимой будет цвести без перерыва: вот чем ее подкормить

Как подкормить орхидеи рисовой водой?

Традиционно рис перед варкой промывается. Впрочем, его не обязательно выливать. Можно перелить в отдельную емкость, чтобы потом использовать для подкормки растений.

Рисовая вода содержит крахмал, минеральные соединения и витамины группы В – важные элементы, которые помогают поддерживать обменные процессы в растении и способствуют развитию корневой системы, росту листьев и активному цветению.

Благодаря этим питательным веществам, орхидеи способны лучше накапливать энергию. Преимуществом является еще и простой способ ухода, который не требует затрат на специальные удобрения для растений.



Рисовая вода положительно влияет на рост орхидей / Фото Pexels

Орхидеям нужна рисовая вода после первой промывки. Для подкормки ее надо смешать с чистой водой в одинаковой пропорции. Разбавлять ее обязательно нужно, иначе концентрированный раствор может навредить растениям.

Готовую смесь необходимо вылить в почву у основания орхидеи, избежав попадания на листья или цветы. Подкормка рисовой водой необходимо делать только раз в месяц, потому что чрезмерное использование может привести к накоплению органических веществ в субстрате и спровоцировать загнивание корней.

Использовать нужно только свежую рисовую воду. Оставлять ее надолго не стоит, потому что крахмал начнет бродить, а в жидкости может появиться плесень и вредные микроорганизмы, которые опасны для растения.

Как часто подливать орхидеи зимой?

Во время холодного времени года следует сократить полив и подкормки, поскольку некоторые виды орхидей вступают в период покоя, пишет Orchid Society. Рост зимой замедляется или останавливается, а чрезмерное количество воды в прохладных или влажных условиях может привести к гниению корней, а затем и стебля орхидеи. Зимой орхидеи рекомендуется поливать раз в 10 дней, чтобы избежать гниения корней.

Что еще стоит прочитать?