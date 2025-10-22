Застарелый жир с кухонных полок отпадет сам: это домашнее средство творит чудеса
- Для очистки кухонных поверхностей от жира можно использовать белый уксус, пищевую соду, микрофибру и средство для мытья посуды.
- Агрессивные химические средства могут повредить материал, поэтому их использование не рекомендуется.
Возможно, вам уже приходилось касаться полок и шкафчиков на кухне и чувствовать, что они липкие от жира? Что ж, вы совсем не одни. Но избавиться от загрязнений значительно проще, чем кажется.
Кухня – это самая грязная комната во всей квартире, ведь там постоянно готовится пища, жир разлетается, масло разливается, и поверх этого накапливается пыль и грязь, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.
Как отмыть кухонные шкафчики от жира?
Белый уксус
Самый обычный белый уксус, который найдется на кухонной полочке, может эту же полку отмыть за считанные минуты. Средство идеально подходит для обезжиривания: нужно только поровну размешать его с водой и осторожно втереть в шкафчики тряпкой.
Зато агрессивную химию для чистки кухонных шкафов использовать не стоит: это может привести к повреждению материала.
Пищевая сода
Если уксус не помогает, попробовать вывести жир можно с помощью пищевой соды. Ее нужно смешать с небольшим количеством воды, чтобы образовалась густая паста. И тогда эту пасту нанесите на жирные пятна и оставьте на несколько минут. После этого можно тряпкой осторожно протереть шкафчики – и вы заметите, что они стали идеально чистыми.
Содой можно почистить шкафчики на кухне / Фото Pexels
Смоченная водой салфетка из микрофибры
Иногда такой простой способ чистки работает лучше всего. Микрофибра – это идеальная ткань для того, чтобы убрать липкие, застарелые загрязнения, ведь она не оставляет за собой никаких следов.
Средство для мытья посуды
И действительно удивительное средство для отмывания жира с кухонных полок скрывается на виду – это средство для мытья посуды, пишет The Spruce. Он разработан так, чтобы разъедать жир, и прекрасно справится также и с жирными пятнами на шкафчиках.
Что еще на кухне нужно почистить?
Еще одно место на кухне, которое часто обходят – это грязные решетки в духовке. А их можно почистить за считанные мгновения, если воспользоваться одним проверенным способом.
Элементарным способом можно вывести и пятно от кофе: для этого не нужно покупать никаких дорогих средств.
