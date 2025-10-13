В каждом доме точно найдется достаточно длинный перечень вещей, что регулярно убирают: от унитаза и ванной до полов и подоконников, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Вот только обивка дивана к этим вещам точно не относится.
Как почистить диван?
Для того, чтобы очистить диван максимально эффективно, перед началом работы нужно выполнить несколько дополнительных шагов. В частности, если на вашем диване есть съемные чехлы для подушек, их можно снять и сразу же положить в стиральную машину.
После этого диван нужно тщательно пропылесосить, чтобы удалить мусор, шерсть домашних животных и пыль. И уже после этого нужно подбирать метод очистки.
- Прочитайте инструкции по уходу. Перед тем как начинать любую чистку, следует узнать, какими типами средств вообще можно чистить диван. На этикетке обычно указаны так называемые "коды чистки", определяющие правильную технику.
- Патч-тест метода. Когда вы выберете метод чистки, сначала попробуйте его на небольшой, незаметном участке. Если вода или средство оставляют следы на ткани, не продолжайте, а поищите другой способ.
Что нужно для чистки дивана?
Для того, чтобы тщательно и качественно почистить обивку, сначала нужно запастись некоторым инвентарем, пишет Real Simple. Итак, вам понадобятся:
- салфетка из микрофибры;
- губка;
- миска;
- щетка с мягкой щетиной;
- мягкое средство для мытья посуды;
- пищевая сода или кукурузный крахмал;
- бумажные полотенца.
Как чистить обивку?
Для начала нужно сделать свое средство для выведения пятен: смешайте четверть стакана средства для мытья посуды и стакан теплой воды в миске, а потом взбейте венчиком до пены. Это средство можно использовать для удаления пятен на ковре.
Губку или щетку нужно погружать только в пену, чтобы осторожно потереть пятна. По мере того, как грязь будет перемещаться на тряпку, промывайте ее чистой водой. Промытую губку отожмите, пока с нее не прекратит скрапывать вода, а тогда нанесите пену на пятна, что есть на обивке.
После этого нужно добавить чайную ложку моющего средства на несколько литров воды и, смачивая в этом растворе губку, протереть всю поверхность дивана. И губка должна быть только влажной, а не мокрой.
В конце чистой и влажной тряпкой из микрофибры нужно полностью протереть диван, чтобы убрать любые остатки мыла.
