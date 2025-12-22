Холодильник засияет чистотой за считанные мгновения: нужен один натуральный продукт
- Холодильник можно очистить без химических средств, используя смесь уксуса и теплой воды в равных частях.
- Белый уксус обладает антибактериальными свойствами, которые помогают уничтожать микробы и устранять загрязнения.
Многие стараются избегать использования бытовой химии в холодильнике – ведь даже несмотря на то, что ее смывают после чистки, она все же может оставлять след – и это не желательно для места, куда кладут еду.
Если вы заметили, что холодильник имеет странный запах, или же на полках появились пятна и разливы – самое время его почистить. Впрочем, не хватайтесь сразу же за бытовую химию, ведь можно обойтись совсем без нее, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
Как почистить холодильник домашними средствами?
Рождество уже не за горами, и перед тем, как холодильник наполнится вкусными блюдами, следует позаботиться о том, чтобы он был чистым. Крошки, разливы и пятна могут привести к тому, что не только сам холодильник, но и еда в нем будут пахнуть не очень приятно. Кроме того, грязь в холодильнике приводит к размножению бактерий и быстрой порче мяса, молочных продуктов и остатков пищи.
И если вы не хотите рисковать своими продуктовыми покупками, самое время перед праздниками протереть свой холодильник – к счастью, для этого не нужно тратить много времени или сил, а также покупать дорогие средства – ведь все, что нужно, уже есть у вас дома. На самом деле холодильник можно легко и быстро почистить уксусом.
Причем приготовить средство из него очень легко – нужно только смешать уксус и теплую воду в равных частях. Кислотные свойства уксуса помогут разложить даже сложные загрязнения в вашем холодильнике.
Холодильник можно почистить уксусом / Фото Pexels
А вот химические средства для чистки никогда не стоит даже держать рядом с ним, ведь многие продукты хорошо поглощают влагу – а это значит, что они также будут поглощать ароматы из воздуха. Многие химические средства оставляют остатки даже после ополаскивания, а значит, могут загрязнить пищу или изменить ее вкус.
Зато белый уксус часто используют как заправку к салатам – но то, что он кислый, обеспечивает его антибактериальные свойства, что является достаточно сильными, чтобы уничтожить практически все микробы.
К слову, уксус – это не единственное домашнее средство, что может освежить холодильник, пишет Spruce. Перед праздниками точно желательно держать немного пищевой соды неподалеку – мисочку с ней следует просто поставить на полку, и она будет поглощать все неприятные ароматы, не позволяя запахам пищи смешиваться между собой.
