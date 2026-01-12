По 2 горошинки в сапоги и ноги не замерзнут в лютый мороз: этот трюк знают единицы
- Обычный черный перец может согреть ноги, если положить горошины в носок и в центральную часть стопы.
- Этот трюк используют туристы и альпинисты для улучшения кровообращения и сохранения тепла ног.
Зимой довольно часто бывает холодно в ноги, даже несмотря на то, что мы одеваем утепленные ботинки или сапоги. Некоторые используют стельки, но и они порой не способны согреть ноги. Однако есть один интересный лайфхак, о котором знают очень мало людей.
Иногда в лютые морозы мы вынуждены одевать даже несколько пар носков, однако в них не всегда комфортно, поэтому такую идею лучше отбросить, пишет 24 Канал со ссылкой на Telegraf. Когда ноге тесно в обуви, то кровь начинает хуже циркулировать и они замерзают гораздо быстрее.
Какие горошинки надо класть в обувь?
Оказывается, что обычный черный перец способен согреть ноги в холод. Хозяйки используют его в кулинарии, поэтому и понятия не имели о таком хитром и полезном трюке.
Черный перец горошком имеет немного раздражающее действие, благодаря чему прогревает стопу. Правильное размещение горошин повлияет на нервные точки на ноге, поэтому кровообращение начнет усиливаться и согреет ноги. Этим секретом часто пользуются туристы или альпинисты, которые заботятся о тепле ног.
Черный перец спасет от замерзания ног / Фото Pexels
Итак, чтобы ноги были в тепле, горошины нужно положить в носок и в центральную часть стопы. Несмотря на то, что горошинки жесткие, они достаточно маленькие, поэтому не нанесут дискомфорта. Кроме того, перчинки делают массаж и воздействуют на мелкие точки на стопах
Преимуществом черного перца является его доступность. На кухне каждой хозяйки их можно охотно найти, а если и придется покупать, то расходы на специю выйдут минимальными.
Чем еще можно утеплить ноги?
Для сохранения тепла в ногах рекомендуется обернуть стопы фольгой после одевания нескольких тонких шерстяных носков, пишет Jeff & Lauren. Можно использовать фольгированные стельки или строительный фольгированный теплоизолятор для лучшей теплоизоляции в обуви.
А еще уберечь тепло ног зимой можно другим способом. Нужно использовать детскую присыпку для впитывания влаги в обуви. Также горчичный порошок может создать ощущение тепла, но следует быть осторожными из-за возможных раздражений кожи.
Какие еще советы стоит знать?
Шерстяные и кашемировые изделия, мех, вещи с кожаными вставками, зимние пальто и твидовые изделия не следует стирать в стиральной машине, поскольку они могут потерять форму или повредить машину.
Эксперт Барис Атмака рекомендует использовать лимонный сок для отбеливания серых носков благодаря его естественным отбеливающим свойствам.
Частые вопросы
Почему не стоит носить несколько пар носков в мороз?
Ношение нескольких пар носков может быть некомфортным, поскольку тесная обувь ухудшает циркуляцию крови - это приводит к более быстрому замерзанию ног.
Как черный перец может помочь согреть ноги?
Черный перец обладает раздражающим действием, которое прогревает стопу - это улучшает кровообращение, что помогает согреть ноги.
Какие преимущества использования черного перца для согревания ног?
Черный перец доступен и недорогой - его легко найти на кухне и он не причиняет дискомфорта, поскольку горошинки достаточно маленькие.