По 2 горошинки в сапоги и ноги не замерзнут в лютый мороз: этот трюк знают единицы

Зимой довольно часто бывает холодно в ноги, даже несмотря на то, что мы одеваем утепленные ботинки или сапоги. Некоторые используют стельки, но и они порой не способны согреть ноги. Однако есть один интересный лайфхак, о котором знают очень мало людей.

Иногда в лютые морозы мы вынуждены одевать даже несколько пар носков, однако в них не всегда комфортно, поэтому такую идею лучше отбросить, пишет 24 Канал со ссылкой на Telegraf. Когда ноге тесно в обуви, то кровь начинает хуже циркулировать и они замерзают гораздо быстрее.

Какие горошинки надо класть в обувь?

Оказывается, что обычный черный перец способен согреть ноги в холод. Хозяйки используют его в кулинарии, поэтому и понятия не имели о таком хитром и полезном трюке.

Черный перец горошком имеет немного раздражающее действие, благодаря чему прогревает стопу. Правильное размещение горошин повлияет на нервные точки на ноге, поэтому кровообращение начнет усиливаться и согреет ноги. Этим секретом часто пользуются туристы или альпинисты, которые заботятся о тепле ног.



Черный перец спасет от замерзания ног / Фото Pexels

Итак, чтобы ноги были в тепле, горошины нужно положить в носок и в центральную часть стопы. Несмотря на то, что горошинки жесткие, они достаточно маленькие, поэтому не нанесут дискомфорта. Кроме того, перчинки делают массаж и воздействуют на мелкие точки на стопах

Преимуществом черного перца является его доступность. На кухне каждой хозяйки их можно охотно найти, а если и придется покупать, то расходы на специю выйдут минимальными.

Чем еще можно утеплить ноги?

Для сохранения тепла в ногах рекомендуется обернуть стопы фольгой после одевания нескольких тонких шерстяных носков, пишет Jeff & Lauren. Можно использовать фольгированные стельки или строительный фольгированный теплоизолятор для лучшей теплоизоляции в обуви.

А еще уберечь тепло ног зимой можно другим способом. Нужно использовать детскую присыпку для впитывания влаги в обуви. Также горчичный порошок может создать ощущение тепла, но следует быть осторожными из-за возможных раздражений кожи.

Какие еще советы стоит знать?