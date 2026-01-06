Мышей не будет до конца зимы: трюк с чесноком, которого боятся грызуны

Зимой мыши становятся довольно активными, поэтому их можно заметить в домах или квартирах. Сильное похолодание заставляет грызунов искать теплое помещение и пищу, однако животные наносят вред людям, поэтому их можно прогнать достаточно просто.

Грызуны являются значительными уничтожителями, потому что способны погрызть электрические провода, повредить мебель, еду или нанести хлопот еще многим другим материалам в доме, пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Как прогнать мышей с помощью чеснока?

Способов выведения грызунов из дома есть множество, однако эффективнее всего на них действуют резкие запахи. К примеру, довольно вспомогательным является обычный чеснок, который найдется у каждого на кухне. Он имеет характерный едкий запах, который мгновенно отпугивает мышей.



Мыши не любят запаха чеснока / Фото Unsplash

Нужно только разложить зубчики чеснока у входа или рядом с мусорной корзиной. Преимуществом такого метода отпугивания является экологичность и доступность, однако существенный минус заключается в том, что запах зубчиков чеснока со временем выветривается, поэтому их надо менять раз в несколько дней. Для лучшего результата их можно проколоть зубочисткой.

Чувствуя резкий чесночный аромат, мыши будут обходить помещение, поэтому до конца зимы можно не переживать о продуктах, которые грызуны могут погрызть. Особенно полезным трюк с чесноком станет в кладовых и подвалах, где мы держим различные овощи и крупы.

Грызуны в значительной степени полагаются на свое обоняние, чтобы ориентироваться в пространстве и находить пищу, пишет Daily Express. Чеснок с его сильными соединениями серы преобладает обоняние вредителей и заставляет их чувствовать себя дезориентированными. Также запах чеснока воспринимается грызунами как токсичное вещество, поэтому они будут обходить дом.

Какие еще советы стоит знать?