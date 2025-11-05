5 ошибок при мытье окон: только усугубите ситуацию

Часто мы прибегаем к мытью окон в теплое время года, но перед зимой их также стоит помыть, потому что за несколько осенних месяцев они точно стали уже грязными. Часто бывает такое, что после мытья окон остаются разводы, которые портят их вид.

Специалисты рассказали о нескольких главных ошибках, которых лучше избегать, пишет 24 Канал со ссылкой на Marry Maids. Если начнете их избегать, то окна и зеркала начнут сиять.

Какие ошибки мы делаем во время мытья окон?

Мытье окон в солнечную погоду

В хорошую погоду всем хочется мыть окна, но на солнце моющее средство высыхает слишком быстро, оставляя на поверхности разводы. Лучше мыть окна в облачный день. Тогда и результат можно ожидать намного лучше.

Использование газет

Мытье окон газетами – старый лайфхак, однако имеет определенные подводные камни. Некоторые газеты хорошо полируют стекло, а вот другая могут оставлять разводы. Вместо газет воспользуйтесь салфеткой из микрофибры, которая хорошо впитывает влагу и не поцарапает поверхность.

Мытье жесткой водой

Если окна очень грязные, то перед использованием специального средства для стекла – их промывают обычной водой. Если же на душевом стекле есть минеральные пятна, то это признак того, что ваша вода жесткая. Чтобы избежать белых разводов – используйте дистиллированную воду.



Не стоит мыть окна жесткой водой / Фото Freepek

Неправильные средства для стекла

На ресурсе Tom's Guide говорится о том, что выбор неправильного средства для мытья окон – самая распространенная ошибка. Агрессивные химикаты, абразивные губки могут сделать стекло тусклым. Избегайте отбеливателей и средств на основе аммиака.

Неправильно выбранная ткань

Использование грязной тряпки приведет к тому, что вы только разотрете пыль по всей поверхности окон и оставите на стекле ворсинки. Перед мытьем используйте идеально чистую тряпку.

Как вымыть окна до блеска?