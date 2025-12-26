Забудьте о химии: секрет идеально чистого унитаза из натуральных средств

Во время уборки ванной комнаты большинство хозяек до сих пор используют агрессивные средства с резким запахом хлора. Однако эксперты по домашнему уходу отмечают: для идеальной чистоты сантехники вовсе не обязательно прибегать к "тяжелой" химии.

Эффективной альтернативой могут стать простые и натуральные средства, которые легко найти на любой кухне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Southern Living.

Чем эффективно почистить унитаз?

Специалисты объясняют, что основные загрязнения в унитазе – известковый налет и мочевой камень – имеют щелочную природу. Именно поэтому для их удаления лучше всего подходят кислотные вещества. Одним из наиболее действенных и одновременно безопасных вариантов считается лимонная кислота. Она хорошо растворяет даже застарелый налет:

не повреждает керамику и пластик,

не выделяет токсичных испарений.

Как почистить унитаз лимонной кислотой?

Сделать домашнее средство для мытья унитаза легко, передает Cooktop Cove. Для этого нужно:

Чтобы очистить унитаз до блеска, рекомендуют вскипятить воду и растворить примерно 200 граммов лимонной кислоты в двух литрах кипятка. Полученный раствор следует осторожно вылить непосредственно на загрязненные участки унитаза и оставить на некоторое время, чтобы кислота успела подействовать. После этого поверхность можно дополнительно почистить ершиком или жесткой губкой и смыть водой. В случае сильных загрязнений эксперты советуют оставить раствор унитазе на несколько часов или даже на ночь.

За это время лимонная кислота постепенно размягчит налет, и утром его будет легко удалить обычным смыванием. В то же время специалисты отмечают: работать с лимонной кислотой следует в перчатках, ведь концентрированный раствор может раздражать кожу.



Как мыть унитаз без химии / Фото Unsplash

Какое средство почистит слив за секунды?

Для эффективной очистки слива рекомендуется использовать соду, уксус и моющее средство уксус и моющее средство, которое растворяет жировые отложения. Чистить слив стоит минимум раз в две недели, чтобы избежать больших накоплений жира и грязи.