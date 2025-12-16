Положите этот фрукт в духовку, чтобы отмыть ее без лишних усилий
- Для очистки духовки натуральным способом используйте лимоны, нарезанные и поставленные в духовку с водой на 30 минут при температуре 200 градусов.
- Блогер София Сизова рекомендует добавить к смеси из воды, соды и лимонной кислоты еще уксус и лимонный сок для эффективной очистки духовки.
Мытье духовки большинство из нас откладывают на потом, но со временем на стенках и стекле оседает жир и остатки пищи, которые превращаются в стойкий нагар. Если не очищать духовку регулярно, то загрязнения станут не только заметными, но и более сложными для удаления.
Для очистки духовки используют агрессивные моющие средства, после которых ее надо хорошо промывать и проветривать, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм ADDITIVE-FREE LIFESTYLE.
Читайте также Почему дорогая сковорода служит недолго: какую ошибку допускают все
Избежать этой проблемы можно довольно просто благодаря использованию натурального и безопасного способа очистки, который не вредит поверхности и не оставляет неприятного запаха. Один из них – очистка с помощью лимона.
Как легко очистить духовку лимоном?
Вам понадобятся 2 – 3 лимона. Их надо нарезать кусочками, положить в жаростойкую емкость и залить водой. Эту посуду нужно поставить в духовку, разогретую до 200 градусов, и оставить на 30 минут.
После этого выключите духовку и не открывайте дверцу, пока вода с лимоном не остынет. Образованный пар хорошо размягчает жир и нагар, благодаря чему загрязнения будет значительно легче удалить.
Когда температура уже станет комфортной, откройте духовку и переходите к очистке. Аккуратно протрите стекло и внутренние поверхности мягкой губкой, смочив в лимонной воде. Если пятна на поверхности стойкие, то их можно потереть самим лимоном.
Во время чистки используйте только мягкие материалы, чтобы не поцарапать поверхности и избегайте попадания воды и электрические элементы. После завершения оставьте духовку открытой на некоторое время, чтобы она полностью высохла и не оставалась влажной.
Как эффективно очистить духовку: смотрите видео
Блогер София Сизова показала в своем инстаграме похожий рецепт, но с добавлением еще нескольких ингредиентов. Нужно взять 2 стакана воды, 2 ложки соды и 2 ложки лимонной кислоты. А еще половину стакана уксуса и сока из половины лимона. Эту смесь надо вылить на противень, включить духовку на 200 градусов и подождать 20 минут. Благодаря такому методу весь жир и нагар тоже сойдут.
Простой способ очистки духовки: смотрите видео
Какие еще советы стоит знать?
Для отбеливания посуды нужно прокипятить ее в смеси из кипятка, уксуса, соды, лимонной кислоты и фольги в течение 10 минут.
Боковая сторона терки может использоваться для создания спиралей из картофеля для чипсов или равномерного запекания.
Частые вопросы
Почему важно проветривать духовку после использования агрессивных моющих средств?
После использования агрессивных моющих средств духовку нужно хорошо промывать и проветривать - это помогает предотвратить остатки химических запахов и возможное повреждение поверхностей.
Как можно очистить духовку натуральными средствами?
Для натурального очищения духовки можно использовать лимон - его следует нарезать кусочками, положить в жаростойкую емкость, залить водой и разместить в духовке на 30 минут при 200 градусах.
Какой альтернативный рецепт очистки духовки предлагает блогер София Сизова?
Блогер София Сизова предлагает рецепт с использованием 2 стаканов воды, 2 ложек соды, 2 ложек лимонной кислоты, половины стакана уксуса и половины сока из лимона - эту смесь нужно вылить на противень и нагреть духовку до 200 градусов на 20 минут.