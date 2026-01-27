Больше не будет скользко: как безопасно избавиться ото льда во дворе

Зимой гололедица во дворе опасна, потому что можно легко поскользнуться и упасть. Чтобы этого не произошло, надо прибегнуть к хитрому лайфхаку – не дать ледовому покрову образоваться на участке.

Оказывается, что перед снегопадом надо обработать двор специальным средством, пишет Martha Stewart. Если во время снегопада вы дома, то дорожку надо обрабатывать каждые 4 часа. Это поможет поддерживать сцепление обуви с поверхностью и предотвратить повторное замерзание.

Читайте также Как не упасть на гололеде, когда скользко: самый действенный лайфхак с носками

Как избавиться ото льда во дворе?

Если лед уже появился, тогда стоит воспользоваться низкокоррозийными средствами, которые заставят его таять. Это может быть магний хлорид или смеси соли, которые хорошо растворяют лед и не вредят бетон.

Иногда покров льда может быть довольно толстым. В таком случае надо дать больше времени средствам, чтобы они успели подействовать, а тогда убрать все металлической лопатой. Специалисты советуют во время скалывания работать под углом 15 градусов к поверхности. Лопату надо подсовывать под лед, а не давить сверху.



Вывести ледовый покров с участка очень просто / Фото Pexels

Владельцы домов часто выбирают магний хлорид, который эффективен при температуре от 0 до -18 градусов. Кальций хлорид не стоит использовать, потому что он подходит для очень низких температур и может повредить бетон и растения.

Дачники не советуют ждать, когда лед нарастет, потому что тогда его будет достаточно сложно убрать. Использовать средства против льда стоит в умеренном количестве. Также не рекомендуется растапливать лед горячей водой, потому что она может повторно замерзнуть и образовать еще большее накопление льда.

Как водителям очистить лед с лобового стекла?

Эксперты советуют использовать теплую воду или специальные спреи для размораживания лобового стекла, чтобы избежать повреждений, пишет Express. Не рекомендуется использовать кипяток или оставлять автомобиль с работающим двигателем для размораживания, поскольку это может привести к трещинам или расходу горючего.

Какие еще есть полезные советы на зиму?