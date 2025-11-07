Жир из микроволновой печи растает за минуту: нагрейте в ней одну вещь

Очистку микроволновки многие откладывают до последнего – а потом должны иметь дело с застарелым жиром и неприятными запахами.

К счастью, почистить микроволновку можно достаточно быстро – и для этого даже не придется долго ее тереть, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Все, что нужно – это добавить один простой ингредиент в воду и нагреть ее в приборе.

Как быстро почистить микроволновую печь?

Микроволновая печь – это незаменимый прибор на кухне, что значительно облегчает жизнь. В ней можно и разогреть ужин, и разморозить мясо или рыбу, и даже приготовить несложные дела. Вот только во время нагрева все запахи продуктов остаются в микроволновке – а это значит, что довольно скоро она может приобрести сильный и не слишком приятный запах.

Для того, чтобы пользоваться ею было комфортно и удобно, микроволновку нужно поддерживать в чистоте – и это еще одна кухонная задача, которое большинство людей не хотят выполнять. И способ почистить микроволновую печь чрезвычайно прост – и он не займет больше времени, чем минута. Все, что нужно для уборки, уже точно есть у вас на кухне: вода, стакан и немного лимонного сока.

Нужно взять половину лимона и выжать его сок в воду, а потом забросить и остальные лимона в миску. После этого поставьте емкость в микроволновую печь и нагревайте, пока не образуется пар. Этот пар поможет размягчить грязь на стенках микроволновой печи. и после этого жир можно будет просто убрать обычной тряпкой.

Кроме того, для окончательного мытья микроволновой печи можно использовать ту же воду с лимонным соком: добавьте в нее еще каплю моющего средства и нанесите на тряпку. Лишнюю воду нужно убрать из микроволновки чистой сухой губкой.

Не забудьте во время уборки почистить и стеклянный поддон и колеса микроволновой печи.

