Сделайте это в первую неделю марта: сорняков не будет до конца сезона

Через несколько недель все начнет активно расти, а вместе с растениями – надоедливые сорняки. Хозяева часто берутся за выдергивание, использование соли или уксуса, однако есть один повседневный предмет против сорняков, о котором никто даже не догадывается.

Начало весны – лучшее время для остановки роста сорняков, прежде чем они начнут прорастать, пишет Express. Сорняк растет сразу с наступлением достаточного количества солнечного света, поэтому надо быстро действовать.

Как избавиться от сорняков во дворе?

В марте погода с каждым днем становится теплее, поэтому и сорняки начнут расти гораздо быстрее. Важно вовремя воспользоваться действенным методом, чтобы они не успели нарастить корни, потому что если это произойдет, вывести их будет гораздо труднее.

Опытный садовод Кевин Ли Джейкобс поделился простым способом, который не требует постоянного вырывания. Все, что надо сделать – это накрыть вероятные места роста сорняков – газетами.

Газета мгновенно уничтожает сорняки. И предотвращает их повторное появление в течение целого сезона, если не дольше,

– добавил эксперт.

Газеты блокируют солнечный свет, необходимое для прорастания сорняков, а также сглаживают быстрорастущие саженцы, поэтому они быстро погибнут. Обычная газета предотвратит рост крупных сорняков и поможет поддерживать чистоту в саду без использования химических средств, которые могут навредить другим растениям.



Газета блокирует рост сорняков / Фото Pexels

Уже через несколько недель газета начнет разлагаться естественным образом и превратится в органическое вещество, которое станет полезным для почвы. По словам садовника, цветы получат больше питательных веществ, поэтому будут иметь шанс вырасти здоровыми.

Как использовать газету против сорняков?

Дачник отметил, что для использования подойдет только газета, а не вырванные листы из глянцевых журналов. В нужных местах надо разложить примерно 4 листа, чтобы создать толстый слой. Можно размещать поверх засоренных участков.

После этого газету надо полить водой, чтобы она хорошо прилипла к почве и начала разлагаться. Чтобы сделать сад опрятным и полностью заблокировать свет, поверх можно положить компост или мульчу.

Благодаря такому лайфхаку, сад имеет все шансы остаться без сорняков. Этот метод позволит отдохнуть от надоедливых растений до конца сезона.

Также одним из самых простых способов удержать сорняки под контролем является мульчирование, пишет Martha Stewart. Солома, древесная щепа или другие природные материалы препятствуют попаданию солнечного света на поверхность почвы, сдерживая рост нежелательной растительности. Рекомендуемая толщина слоя – от 5 до 10 сантиметров.

