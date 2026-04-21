Сахар против муравьев: простая ловушка, которая реально работает
- Для борьбы с муравьями используют сладкую приманку с имидаклопридом, которую насекомые переносят в муравейник, распространяя яд на всю колонию.
- Альтернативные методы включают использование уксуса для дезориентации муравьев и диатомовой земли для повреждения их защитного слоя.
Муравьи в саду кажутся безопасными, пока их не становится слишком много. Со временем они начинают вредить растениям и буквально разводить тлю, которая высасывает соки из листьев. Поэтому борьба с ними является необходимостью для хорошего урожая.
О простом способе, который поможет повлиять не на отдельных насекомых, а сразу на всю колонию, рассказал дачник на ютуб-канале "Дача агронома".
Как быстро избавиться от муравьев с огорода?
Нужно воспользоваться сладкой приманкой, которую муравьи сами отнесут в муравейник и распространят среди других. Именно этот метод считается особенно действенным.
Суть метода заключается в создании привлекательной пищи для муравьев, которая будет для них губительной. Для этого используют средство от вредителей с действующим веществом имидаклоприд – такие препараты применяют против тли или личинок майского жука.
Насекомые очень активно реагируют на сладкое. Они поедают приманку сами и переносят ее в муравейник, где кормят других. Именно так яд распространяется на всю колонию, а не только на тех муравьев, которые нашли приманку.
Как приготовить приманку?
Нужно сделать концентрированный раствор. Возьмите дозу препарата, рассчитанную на 10 литров воды, но разведите ее только в одном литре.
Подготовьте сахар – рассыпьте его тонким слоем на бумаге, а тогда обработайте – равномерно опрыскайте сахар приготовленным раствором.
Тогда на время оставьте сахар для высыхания, а после этого – пересыпьте в удобную емкость. Готовую приманку рассыпают в тех местах, где часто появляются муравьи или у входов в муравейники.
Избавление от муравьев позволит решить очень распространенную проблему – тлю. Насекомые защищают ее и способствуют размножению, поэтому если от них не избавиться, то уничтожить тлю будет очень сложно.
Когда муравьев станет меньше – естественный баланс восстановится. Такие полезные насекомые как божьи коровки начнут активно уничтожать тлю, поэтому в результате сад станет здоровее без использования химии.
Также для борьбы с муравьями на участке можно использовать уксус, смешанный с водой, чтобы дезориентировать насекомых и заставить их покинуть территорию, пишут "Добрые новости".
А вот диатомовая земля является эффективным средством против муравьев как на участке, так и в доме. Она повреждает их защитный слой и заставляет покинуть место жительства.
С какими еще вредителями легко бороться?
Уксус смешанный с водой можно использовать для отпугивания кротов, заливая в их норы.
Кроты могут быть отпугнуты запахом шерсти домашних животных, которую стоит разместить в их туннелях.
