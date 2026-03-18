Дачник рассказал секрет: что налить в муравейник, чтобы избавиться от насекомых навсегда

С муравьями в саду и на огороде сталкиваются все дачники в теплое время года. И хоть насекомые кажутся безобидными, их целая колония способна повредить растения.

Самая большая проблема муравьев заключается в том, что они разводят тлю – мелкого вредителя, который высасывает сок из листьев и побегов, пишут ""Хорошие новости"". Из-за нее ослабевают растения и снижается урожайность.

Тля выделяет сладкую жидкость так называемую падь, которую очень любят муравьи, поэтому они ее защищают. Пока муравьи рядом – вредителей не трогает ни один хищник.

Как вывести муравейник с участка?

Есть немало методов выведения муравейника, однако один из самых популярных – это использование обычного уксуса. Резкий запах жидкости дезориентирует муравьев и их запаховые дорожки.

Уксус нужно смешать с водой в одинаковых пропорциях. Полученную жидкость осторожно заливают в муравейник. От этого средства они не погибнут, однако оставят сад или огород в поисках другого места.



Муравьи ориентируются в пространстве с помощью запаховых меток – феромонов. После того, как уксус перебивает этот сигнал, то насекомые теряют возможность находить дорогу к гнезду и покидают территорию.

А еще кислая среда способна повредить структуру муравейника, если он расположен на рыхлой почве. Чаще всего муравейники можно найти в теплых и сухих местах: возле грядок, под камни или фундаментом.

Дачники для профилактики используют против муравьев натуральные запахи, которые они очень не любят: золу, корицу или сухую горчицу.

Избавиться от муравьев можно с помощью диатомовой земли, пишет Martha Stewart. Это мелкий порошок из окаменевших микроводорослей. Он безопасен для людей и животных, но губителен для насекомых. Попадая на тело муравья, он повреждает их защитный слой.

Если муравьи поселились также в доме, то достаточно лишь тонким слоем рассыпать порошок вдоль плинтусов, в щелях или там, где вы замечали муравьев. Для дома подходит пищевая диатомовая земля.

