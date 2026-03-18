18 марта, 11:34
Дачник рассказал секрет: что налить в муравейник, чтобы избавиться от насекомых навсегда

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Для борьбы с муравьями на участке можно использовать уксус, смешанный с водой, чтобы дезориентировать насекомых и заставить их покинуть территорию.
  • Диатомовая земля является эффективным средством против муравьев как на участке, так и в доме, повреждая их защитный слой и заставляя их покинуть место жительства.

С муравьями в саду и на огороде сталкиваются все дачники в теплое время года. И хоть насекомые кажутся безобидными, их целая колония способна повредить растения.

Самая большая проблема муравьев заключается в том, что они разводят тлю – мелкого вредителя, который высасывает сок из листьев и побегов, пишут ""Хорошие новости"". Из-за нее ослабевают растения и снижается урожайность.

Тля выделяет сладкую жидкость так называемую падь, которую очень любят муравьи, поэтому они ее защищают. Пока муравьи рядом – вредителей не трогает ни один хищник.

Как вывести муравейник с участка?

Есть немало методов выведения муравейника, однако один из самых популярных – это использование обычного уксуса. Резкий запах жидкости дезориентирует муравьев и их запаховые дорожки.

Уксус нужно смешать с водой в одинаковых пропорциях. Полученную жидкость осторожно заливают в муравейник. От этого средства они не погибнут, однако оставят сад или огород в поисках другого места.


Уксус заставит насекомых покинуть территорию / Фото Pexels

Муравьи ориентируются в пространстве с помощью запаховых меток – феромонов. После того, как уксус перебивает этот сигнал, то насекомые теряют возможность находить дорогу к гнезду и покидают территорию.

А еще кислая среда способна повредить структуру муравейника, если он расположен на рыхлой почве. Чаще всего муравейники можно найти в теплых и сухих местах: возле грядок, под камни или фундаментом.

Дачники для профилактики используют против муравьев натуральные запахи, которые они очень не любят: золу, корицу или сухую горчицу.

Избавиться от муравьев можно с помощью диатомовой земли, пишет Martha Stewart. Это мелкий порошок из окаменевших микроводорослей. Он безопасен для людей и животных, но губителен для насекомых. Попадая на тело муравья, он повреждает их защитный слой.

Если муравьи поселились также в доме, то достаточно лишь тонким слоем рассыпать порошок вдоль плинтусов, в щелях или там, где вы замечали муравьев. Для дома подходит пищевая диатомовая земля.

Что еще стоит знать дачникам?

Частые вопросы

Почему муравьи защищают тлю?

Муравьи защищают тлю потому, что она выделяет сладкую жидкость падь, которую муравьи очень любят. Пока муравьи рядом - вредителей не трогает ни один хищник.

Как уксус помогает вывести муравейник с участка?

Уксус помогает вывести муравейник с участка благодаря своему резкому запаху, который дезориентирует муравьев и перебивает их запаховые дорожки - феромоны. Это заставляет муравьев покидать сад или огород в поисках другого места.

Какие натуральные средства можно использовать против муравьев?

Для профилактики против муравьев можно использовать натуральные запахи, которые они не любят: золу, корицу или сухую горчицу. Также можно использовать диатомовую землю, которая безопасна для людей и животных, но губительна для насекомых.